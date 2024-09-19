شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.3% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 152 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 1.3% عند 12080 نقطة، وبتداولات بلغت 9.471 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية،بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 361.596 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.966 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 152 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 73، من بين239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، والبحر الأحمر، وساسكو، وجمجوم فارما، ومبكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وعناية، وصدق، وبنيان ريت، والنايفات، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 1.01% عند 25337 نقطة، وبتداولات بلغت 103.854 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 17.461 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.505 مليار ريال.وارتفعت أسهم 30 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 41، من بين 97 شركة مدرجة في السوق الموازية.