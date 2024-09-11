شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الصيني» يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ 29.5 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى البنك المركزي الصيني اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 210 مليارات يوان (نحو 29.5 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.7%.

وأفاد "المركزي الصيني" في بيان نشرته وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا" أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.