بعد الصعود العالمي.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بحوالي 10 جنيهات حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3400 جنيه للجرام بدون مصنعية، بالتزامن مع ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 2529 دولاراً.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3886 جنيها.

عيار 21 يسجل 3400 جنيها.

عيار 18 يسجل 2914 جنيهات.

الجنيه الذهب 27200 جنيها.

ارتفاع الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء واقتربت من أعلى مستوياتها التاريخية، حيث أثارت المناظرة بين مرشحين الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترامب حالة من عدم اليقين مما دفع الدولار الأمريكي إلى التراجع وزاد من الطلب على أسعار الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب ارتفاع لليوم الثالث على التوالي لترتفع اليوم بنسبة 0.3% وتسجل أعلى مستوى عند 2529 دولار للأونصة بعد أن افتتحت تداولات اليوم عند 2516 دولار للأونصة لتتداول حالياً عند 2524 دولار للأونصة.