شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يجمع مليار دولار من طرح صكوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مصرف الإنماء، انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار، بقيمة مليار دولار.
وكان المصرف قد أعلن على موقع تداول أمس، البدء في طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 5,000 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200,000 دولار، بينما بلغ عائد الصك 6.500 % في السنة، بينما مدة استحقاق الصك دائمة ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى والمؤرخ 16/8/1445هـ (الموافق 26/2/2024م).
وكان المصرف قد أعلن على موقع تداول أمس، البدء في طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 5,000 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200,000 دولار، بينما بلغ عائد الصك 6.500 % في السنة، بينما مدة استحقاق الصك دائمة ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى والمؤرخ 16/8/1445هـ (الموافق 26/2/2024م).