شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يجمع مليار دولار من طرح صكوك والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية