رسميًا.. بدء إنتاج سيارات بروتون ساجا في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تحويل مصر إلى مركز تجميع وتصدير السيارات لأسواق شمال إفريقيا

إنتاج ما يزيد عن 5000 سيارة بروتون ساجا العام المقبل 2025

أعلنت شركة بروتون عن بدء عمليات التجميع المحلي (CKD) للسيارة ساجا في مصر، جاء ذلك خلال احتفال أقيم بمقر مركز الجودة لشركة بروتون، احتفالاً بمراسم إرسال الشحنة الأولى من مجموعات التجميع المحلي لسيارة بروتون ساجا ذات المقود الأيسر إلى مصر، ليمثل ذلك خطوة جديدة لشركة بروتون لتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.

حضر الحفل السفير رجائي توفيق سعيد نصر، السفير المصري في ماليزيا، وداتوك حنفي صقري، نائب الأمين العام (للصناعة) بوزارة الاستثمار والتجارة والصناعة. وكان في استقبالهم تان سري سيد فيصل البار، رئيس مجلس إدارة بروتون. كما حضر الحفل روسلان عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بروتون، وعمرو أبو السعود، عضو مجلس إدارة شركة مصانع عز العرب السويدي للسيارات في مصر، وستيفن شو، مدير المبيعات الدولية في بروتون.

صرح روسلان عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بروتون، "إن مبيعات التصدير تعد مجالاً مهماً يدفعنا للتركيز في جهودنا لتحقيق أهدافنا طويلة الأجل. مع وصول السوق الماليزي للسيارات إلى نقطة التشبع الطبيعية، فإن النمو المستقبلي في حجم المبيعات سيأتي من الأسواق الخارجية، حيث من المتوقع أن يتزايد الطلب الاستهلاكي في المستقبل.

ويُضاف بدء عمليات التجميع المحلي في مصر إلى عدد المصانع التي تشارك في أنشطة CKD وSKD لشركة بروتون خارج ماليزيا ليصبح خمسة مصانع"، مضيفاً أن مصنع التجميع المحلي الجديد لديه إمكانات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لطرازات بروتون.

وأشار إلى أن علامة بروتون تواجدت في سوق السيارات المصري مع شريكها مجموعة عز العرب للسيارات منذ عام 2004. وقد تم تصدير ما يقرب من 17,000 وحدة مكتملة الصنع (CBU) إلى مصر خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن يتم شحن أكثر من 1,400 وحدة إلى البلاد قبل نهاية العام الجاري 2024.

ومع استهداف بدء التجميع المحلي في ديسمبر من هذا العام في مصنع تجميع تملكه مصانع عز العرب السويدي للسيارات (ESAF). ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج المستهدف لعام 2025 إلى ما يزيد عن 5,000 وحدة من طراز بروتون ساجا. وقال ستيفن شو، مدير المبيعات الدولية في شركة بروتون: “تتيح عملية تجميع بروتون ساجا محلياً في مصر للشركة تحقيق هدف الحكومة المصرية المتمثل في تقليل عدد الواردات مكتملة الصنع CBU إلى البلاد مع تشجيع أنشطة التجميع المحلي. وهذا بدوره يخلق إمكانية للتوسع في القدرة الإنتاجية في المستقبل، خاصة بعد إطلاق طرازات جديدة، بهدف جعل مصر مركزاً لتصدير سيارات بروتون إلى منطقة شمال إفريقيا”.

وأوضح أنه في السنوات الثلاث الأولى حتى نهاية عام 2026، من المتوقع أن تحقق بروتون إيرادات تبلغ 570 مليون رينغيت ماليزي من تصدير حزم التجميع المحلي (CKD) إلى مصر، مع توقع تحقيق إيرادات إضافية تبلغ 20 مليون رينغيت ماليزي من أنشطة تصدير الأجزاء. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يجني الاقتصاد المصري ما يصل إلى 180 مليون رينغيت ماليزي من الرسوم والضرائب على تجميع سيارات بروتون في البلاد. وقال: "تعد بروتون شركة رائدة في تصدير السيارات في ماليزيا، وعلى الرغم من أن حجم صادراتنا الحالي يمثل حوالي 3% من إجمالي مبيعاتنا، فإن الجهود مستمرة لزيادة هذا الرقم من خلال التركيز على عدة مجالات أساسية.

وتتعاون بروتون مع مورديها لخفض تكاليف المكونات، وتدعوهم أيضًا للتعاون مع شركات في بلدان أخرى لتطوير سلاسل الإمداد لعمليات إنتاجنا في الخارج. هذا التعاون سيعود بالفائدة على المدى الطويل، ليس فقط على الشركة ومورديها، بل أيضاً على تطوير صناعة السيارات في هذه الأسواق الأجنبية".