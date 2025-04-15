بن أفليك يعترف بأسرار غير متوقعة عن حياته العاطفية

ميرنا وليد - بيروت - تحدث النجم العالمي بن أفليك، عن أسرار في حياته الشخصية، ولك خلال مؤتمر صحفي خاص بفيلمه The Accountant 2.



وكشف بن أفليك أنه يعيش في حالة من الصراعات الصعبة مع المغازلة ومواعدة السيدات.

وقال أفليك في المؤتمر، أنه يرتبط بشكل وثيق بشخصيته في العمل، كريستيان وولف، الذي يعاني من حرج اجتماعي، وصعوبة في التعامل مع العلاقات، مشيرا إلى أن ذلك يتوافق مع تجربته الخاصة في العلاقات.

ولفت إلى أن "وولف في الفيلم يحاول معرفة كيفية وضع نفسه في هذا الموقف" مشيرا إلى أن شخصيته الحقيقية لا ترتاح بطبيعتها للمغازلة أو التعبير عن الاهتمام بشكل رومانسي.

وأضاف: "وولف لا يعرف حقاً كيفية المغازلة بالضبط.. مثل الكثير منا، لأن التعامل مع ديناميكيات العلاقة المبكرة يمكن أن يكون مربكاً ومخيفاً، خاصة عند تفسير الإشارات أو مواجهة الخوف من الرفض".

وجاءت اعترافات بن أفليك هذه بعد أكثر من عام على طلاقه من جينيفر لوبيز.