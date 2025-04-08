خاتم زواج في يد بن أفليك يثير التساؤلات .. فما الحكاية ؟

ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي بن أفليك الجدل بعد ظهوره مرتديًا خاتم زواج خلال تصوير مشاهده من فيلمه الجديد "Animals"، حيث يجسّد شخصية مرشح متزوّج لمنصب عمدة المدينة، تشاركه البطولة النجمة كيري واشنطن بدور زوجته، وبحسب ما نقل موقع "People"، فإن ارتداء الخاتم يعود فقط إلى متطلبات الشخصية التي يؤديها في الفيلم، وليس له علاقة بحياته الشخصية.



الفيلم من المقرر عرضه عبر منصة نتفليكس، ويقوم بن أفليك ببطولته وإخراجه، بعد أن انسحب صديقه مات ديمون من المشروع بسبب تعارض في جدول أعماله، حيث يصوّر حالياً فيلم "The Odyssey" للمخرج كريستوفر نولان.

"Animals" من تأليف كونور ماكنتاير، وتدور أحداثه حول عملية اختطاف في أجواء من التشويق والإثارة.

أما فيلم "The Odyssey" المستوحى من ملحمة الشاعر الإغريقي هوميروس، فبدأ تصويره على جزيرة "فافينانا" الإيطالية، ويشارك فيه نجوم كبار أبرزهم مات ديمون، توم هولاند، زندايا، آن هاثاواي، لوبيتا نيونغو، تشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون.