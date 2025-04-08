أصالة تغص خلال حديثها عن زيارة سوريا

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفانانة السورية أصالة، من حفلها الأخير الذي أحيته في دبي.



وظهرت أصالة في مقطع الفيديو متأثرة أثناء حديثها عن عودتها إلى بلدها سوريا، إذ خاطبت الحضور قائلة: "ما بعرف ايمتى بدي انزل على الشام. كل يوم بفكر يا ترى قريب او بعيد. وهل يا ترى ممكن؟ وحيكون ممكن ولا مستحيل.. يا رب".

وتفاعل رواد الإنترنت بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وتمنوا لها من خلال تعليقاتهم عودتها لبلدها وتحقيق أمنيتها.

وخلال الحفل، قدمت أصالة باقة من اغانيها التي أشعلت فيها أجواء المسرح، وتفاعل معها الحضور بشكل لافت، غذ رددوا أغنياتها ورقصوا على أنغامها.