توضيح رسمي بشأن معلومات مغلوطة جديدة عن “لام شمسية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى المهندس أحمد صبور، مصمم شريط الصوت في مسلسل “لام شمسية”، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود جملة “هي نسيت وانتي منسيتيش” ضمن أحداث الحلقة الأولى، والتي استُخدمت كمؤشر مزعوم على وجود تلميحات لتحرش شخصية وسام بزينه.

وكتب صبور عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل: “أكتر حاجة لفتت نظري في الدوشة والإشاعات اللي حصلت على نهاية لام شمسية هي إشاعة إن في الحلقة الأولى وسام قال لرباب وهو بيغسل شعره ‘هي نسيت وانتي منسيتيش’، والناس بتستخدم ده كدليل قاطع إنه كان في تمهيد لأن وسام اتحرش بزينة.”

وأضاف أنه تفاجأ بانتشار الجملة على نطاق واسع رغم أنه لم يسمعها أثناء العمل على المسلسل، موضحًا أنه عاد لمراجعة الحلقة والنص الأصلي وكافة التسجيلات الصوتية الخاصة بالمشهد، ولم يجد أي أثر للجملة المذكورة.

وتابع: “رجعت سمعت صوت كل الـtakes اللي اتسجلت للمشهد ده، والجملة دي متقالتش في ولا مرة، بل رجعت كمان للنص الأصلي وملهاش أي وجود.”

وفسّر صبور انتشار الجملة بظاهرة “تأثير مانديلا”، وهي ظاهرة نفسية يتشارك فيها عدد من الأشخاص تذكّر معلومة أو حدث بطريقة غير دقيقة، داعيًا الجمهور للبحث أكثر حول هذه الظاهرة لفهم ما حصل.

وأكد صبور أن ما تم تداوله مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أهمية تحرّي الدقة في تداول المعلومات، خاصة عند ربطها بموضوعات حساسة مثل التحرش.