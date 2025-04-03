شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة نضال الشافعي بعد أيام من رحيل والدتها.. والجنازة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين وفاة هند محمد علي زوجة نضال الشافعي، وأكد فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن الجنازة تشيع غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد بهجت بدريم.

وكانت زوجة الفنان نضال الشافعي الراحلة أعلنت فى قت سابق وفاة والدتها.

وكان نضال الشافعي، قال فى تصريحات سابقة إن زوجته ضحت بالفن في سبيل مساعدته وتربية أربعة أطفال، مضيفا: أن زوجته شاركت في مسلسلات لحظات حرجة وتامر وشوقية وشطرنج.

وشارك مؤخرا الفنان نضال الشافعى فى مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.



يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.