شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين عن النص: التدقيق الجيد فى التفاصيل التاريخية كان التحدى الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أمين أن تحضيرات مسلسل النص الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى بدأت بدراسة الفترة الزمنية، إلى جانب قراءة النص الدرامى للمسلسل، والتعرف على "عبد العزيز النص" من خلال كتاب مذكرات نشال، كما قام بدراسة عالم النشالين والنصابين وتعلم أدواتهم.

وأضاف أحمد أمين لـ"الخليج 365": "كتاب مذكرات نشال عبارة عن مذكرات يومية لـ"عبدالعزيز النص"، لكنها لم تكن تتبع خطًا درامياً واضحاً، لذلك أجرينا معالجة درامية مختلفة، مستوحاة من التاريخ، وخلقنا شخصيات وأحداثًا ذات أبعاد ودوافع أكثر تعقيدًا".

وأكمل أحمد أمين:"كان التحدى الأكبر هو التدقيق الجيد فى التفاصيل التاريخية حتى لا تستخدم الشخصيات أدوات أو كلمات عصرية لا تتناسب مع الفترة الزمنية التى يدور حولها العمل وقد اكتشفت الكثيرعن تلك الفترة، ما جعلنى متحمسًا لمشاركة هذه المعلومات مع الجمهور فى نهاية كل حلقة تحت عنوان: "هذا المسلسل من وحى التاريخ ولكن"، الذى كنا نستعرض فيه معلومة حقيقية عن هذه الفترة، والكثير منها معلومات مدهشة للغاية".

جسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.