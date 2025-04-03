شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة غنائية لـ رحمة محسن بعد نجاح أغانيها فى فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة الشعبية رحمة محسن حفلاً غنائياً اليوم الخميس فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك بعد تألقها فى غناء عدد من الأغانى خلال مسلسل فهد البطل، حيث ستقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها الشعبية التي يعشقها جمهورها.

وكانت رحمة محسن قد شاركت بعدد من الأغاني في مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضي، من أبرزها "غول الأصول" و"حفلة تنكرية"، والتى لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث "فهد البطل" حول شخصية فهد، وهو شاب صعيدي يضطر للهرب مع شقيقته بعد مقتل والده على يد عمه. يستقر في القاهرة محاولاً بدء حياة جديدة، لكنه يجد نفسه وسط صراعات لا تنتهي، مما يدفعه إلى اتخاذ قرار بالانتقام من كل من ظلمه.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.