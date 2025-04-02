أحمد عز ينجو من حادث مروع أثناء تصوير "The Seven Dogs".. وتركي آل الشيخ يتخذ قرارًا غير متوقعا

ميرنا وليد - بيروت - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تعرض فريق عمل فيلم "The Seven Dogs"، من بطولة الممثلين أحمد عز وكريم عبد العزيز لحادث في أحد مواقع تصوير فيلم.



وشارك تركي آل الشيخ، متابعيه عبر حسابه الرسمي مجموعة صور للحادث، وأرفقها بتعليق كشف فيه عن نجاة أحمد عز من الحادث، وكتب فيه: "صور من حادث اصابة المخرج وفريق التصوير والحمدالله على سلامة النجم احمد عز ... سيتم الغاء الفيلم وتعويض المنتج والممثلين والعاملين بزياده ٢٥٪؜ نظراً للمجهود الكبير في شهور الماضيه... وسيتم محاسبة المتسببين في الاهمال والتقصير في شروط السلامه ...".

وفي منشور آخر كتب تركي آل الشيخ: "نظراً لظروف خارجه عن ارادتنا بعد اصابة المخرج واثنين من فريق التصوير سيتم إلغاء العمل مع تعويض المنتج والممثلين وفريق التصوير".