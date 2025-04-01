مصطفى قمر بكلمات تُبكي القلوب عن إيناس النجار

ميرنا وليد - بيروت - رثى الفنان المصري مصطفى قمر، الممثلة التونسية الراحلة إيناس النجار، التي توفيت أمس، عن عمر يناهز الـ 42 عاماً.



وكتب مصطفى قمر عبر صفحته الخاصة: "اللّٰه يرحمك يا ايناس "انا لله وانا اليه راجعون" توفيت إلى رحمة اللّٰه اختي الغالية الفنانة ايناس النجار ربنا يرحمها، عمرها مازعلت حد ومن أطيب القلوب وأنقاها ادعوا لها بالرحمة".

وكانت بدأت أزمة إيناس النجار الصحية، حين بدأت تشعر إيناس بألم شديد في بطنها، وبقيت على هذه الحالة لفترة طويلة، من دون أن تعلم سبب ذلك. بعد فترة خضعت للكشف الطبي، وتم تشخيص إصابتها بالتهابات عديدة بسبب المرارة.

نقلت الراحلة الى المستشفى، ولم يكن وضعها بهذا السوء عند وصولها إليه، وحاول الأطباء مساعدتها للتخلص من آلامها العديدة، ولكن المضاعفات حولت حالتها الى خطرة، اذ تسمم جسمها بسبب انفجار المرارة، ودخلت في غيبوبة قبل أيام، وبعدها لم تعد تستجيب للعلاج أبداً.