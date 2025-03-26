مهرجان الفيلم العربي زيورخ يطلق دورته السابعة باهتمام خاص بالسينما السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 08:51 مساءً - وسط اهتمام خاص بصناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الفيلم العربي زيورخ في ٢ أبريل 2025، ولأول مرة تتوزع فعاليات المهرجان- الذي يقام كل عامين- على مكانين مختلفين: في مقر المهرجان التقليدي بصالة فيلم بوديوم, وفي نفس الوقت في قاعتيّ عرض في سينما فريم.

المسابقة الرسمية

يتضمن برنامج المسابقة 12 فيلماً روائياً طويلاً - ستة أفلام وثائقية وستة أفلام روائية - وسيتم منح جائزتين لأفضل فيلم وأفضل مخرج يوم ختام المهرجان في ٦ أبريل.

تتكون لجنة التحكيم من الممثلة والمخرجة التونسية عفاف بن محمود، والمخرج السويسري نيكولا فاديموف وجاي فايسبرج وهو ناقد سينمائي أمريكي.

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تركز الندوات على صناعة الأفلام في السعودية

خارج إطار المسابقة، سيقدم المهرجان حوالي ٣٠ فيلماً قصيراً بالإضافة إلى ١٢ فيلماً طويلاً آخر، ستة منها تنتمي إلى محور المهرجان الذي يركز على صناعة الأفلام في كل من السودان والمملكة العربية السعودية، كما ستخصص جلسات نقاش مع خبراء في صناعة الفيلم والمخرجين للمناقشة حول عالم السينما في كل من هذين البلدين.

ستركز المناقشات الأخرى على صناعة الأفلام العربية بشكل عام وعلى التحديات الخاصة لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة في هذه البلدان العربية، بما في ذلك المقارنة مع سويسرا.

أما مختبر الرسوم المتحركة، فهو فعالية جديدة مغلقة و خاصة بصناع الأفلام المتحركة، ستقوم لجنة التحكيم المكونة من: المنتجة القطرية مريم عيسى الخليفي، و إيفانا كفيسيتش مديرة مهرجان فانتوش، وكات وودتلي المحاضِرة في جامعة لوسيرن للعلوم التطبيقية والفنون ومصممة الرسوم المتحركة, بتقييم مشاريع الرسوم المتحركة العربية والسويسرية في خلال مرحلة الإنتاج.

جديد: جائزة الجمهور

لا يتكون المهرجان من الأفلام المشاركة والمعروضة فحسب، بل يعتمد أيضًا وبشكل خاص على جمهوره. لذلك كان من المنطقي أن يقدم مهرجان الفيلم العربي زيورخ "جائزة الجمهور". سيتم تكريم الفيلم الروائي الطويل، الأكثر شعبية في البرنامج بأكمله، وسيحظى المصوتون بفرصة الفوز بدعوة عشاء في مطعم سما بيروت اللبناني.

من المتوقع أن يشارك في المهرجان حوالي ٢٠ مخرجاً من العالم العربي وحوالي ١٠ ضيوف آخرين من سويسرا وبلدان أخرى، لذا سيكون هناك الكثير من الفرص المتاحة لتبادل الآراء الشخصية حول الأفلام وما عداها.

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