ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ سند مقداد ابن مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد، وهو يحتفل بمناسبة القرقيعان في مدرسته.

وقد ظهر سند وهو يرقص بطريقة لطيفة وعفوية كما انه قام بالغناء ايضا وسط تفاعل الموجودين.

ولاقى هذا الفيديو نسب مشاهدة عالية.

على صعيد آخر أصبحت إبنة نجم طيور الجنة الوليد مقداد، راية مقداد، أصغر مؤثرة على مواقع التواصل ، بعدما أعلن والدها ولادتها، وأنشأ لها صفحة رسمية كونها "أول حفيدة لعائلة مقداد"، وأصبح هناك آلاف من المتابعين يتابعون هذه الصفحة.



كانت هذه تفاصيل خبر رقصة سند مقداد في القرقيعان تُحدث تفاعلا واسعا وهكذا غنّى-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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