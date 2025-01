شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزي وليوناردو دي كابريو يعملان على فيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير جديدة عن احتمالية اجتماع الثنائى مارتن سكورسيزي وليوناردو دي كابريو فى فيلم جديد عملا عليه لسنوات، وفقًا لموقع Deadline، حيث من المقرر أن تصوير فيلم مقتبس من كتاب إريك لارسون الأكثر مبيعًا The Devil In The White City.

ويجري دي كابريو محادثات لتولي دور البطولة وسكورسيزي في محادثات لإخراج الفيلم، ومن المحتمل أن يشارك كلاهما كمنتجين في العمل أيضًا.

نُشر كتاب لارسون الناجح، بعنوان The Devil In The White City: Murder, Magic And Madness At The Fair That Changed America، لأول مرة في عام 2004.

تدور أحداثه في شيكاجو، ويحكي قصة رجلين خلال فترة المعرض الكولومبي العالمي لعام 1893، والمعروف أيضًا باسم المعرض العالمي، أحد هذين المشروعين هو دانيال بيرنهام، المهندس المعماري للمعرض، والآخر هو الدكتور إتش إتش هولمز، المعروف بأنه أول قاتل متسلسل حديث في أمريكا، والذي وقعت أكثر جرائمه شهرة في ذلك الوقت.

احتفظ دي كابريو بحقوق الكتاب منذ عام 2010، وقد عمل هو وسكورسيزي على تطوير الفيلم على مر السنين منذ ذلك الحين - بما في ذلك، في مرحلة ما، إمكانية تحويل الرواية إلى مسلسل تلفزيوني من بطولة كيانو ريفز - ولكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة حتى الآن.

ويأتي هذا التحديث الجديد للمشروع بسبب مشاركة استوديو 20th century في إنتاج العمل الجديد، ولكن لم يتم تأكيد أي تفاصيل أخرى عن التصوير أو طرحه.

عمل سكورسيزي ودي كابريو معًا في العديد من الأفلام على مدار العقدين الماضيين، بما في ذلك Gangs Of New York، وThe Aviator، وThe Departed، وShutter Island، وThe Wolf Of Wall Street، ومؤخرًا الدراما الإجرامية Killers Of The Flower Moon.