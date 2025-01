منة شلبي بطلة seven dogs أمام كريم عبد العزيز وأحمد عز

منة شلبي أولى البطولات النسائية بالفيلم

منة شلبي في حالة نشاط سينمائي كبير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 08:59 مساءً - يواصل الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد عز تصوير فيلم The Seven Dogs داخل استديوهات الحصن Big Time بالمملكة العربية السعودية ، حيث يعد هذا الفيلم، العمل الأول الذي يتم تصويره في هذه الاستديوهات التي تم تدشينها العام الماضي بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير العرب.وعلمت "" أن صناع فيلم The Seven Dogs استقروا على أن تكون الفنانة منة شلبي أولى البطولات النسائية بالعمل أمام كريم عبد العزيز وأحمد عز، على أن يتم الإعلان عن أسماء باقي الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة، حيث يضم الفيلم عدداً كبيراً من الفنانين سواء المصريين أو العرب وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف.يمكنكِ قراءة.. شائعات الارتباط تطارد الفنانين آخرهم أمير المصري وأحمد الفيشاوي ومنة شلبيوكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد كشف عن تفاصيل الفيلم وكذلك الصور الأولى من الكواليس خلال منشور على صفحته بموقع الـ"فيسبوك"، أكد فيه أن فيلمسيكون أكبر إنتاح عربي حيث تتخطى ميزانيته 40 مليون دولار، لافتاً أن الفيلم من قصته وفريقوسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما bad boys 3.يذكر أنتعيش حالة كبيرة من النشاط الفني وتحديداً على المستوى السينمائي، حيث تستعد لبدء تصوير فيلم "" بمشاركة عمرو يوسف، ويكتبه أحمد حسني ويخرجه، ويعد الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" الذي قام ببطولته الفنانون هاني سلامة وحلا شيحة وأحمد حلمي عام 2001 من أبرز الأفلام الرومانسية التي تم تقديمها في السينما.اقرئي أيضاً.. أبرز أفلام رومانسية قدمتها منة شلبي قبل الهوى سلطانقاربت على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من فيلم "" الذي يأتي بعد 9 سنوات من عرض الجزء الأول، ويشارك في بطولة الجزء الثاني: كريم فهمي، أسماء جلال، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، كما تنتظر عرض فيلم "" الذي يجمعها بالفنانين أحمد عز وآسر ياسين ومحمود حميدة، وعصام عمر وبيومي فؤاد وسماح أنور وعدد كبير من الفنانين ومقرر طرحه في موسم صيف 2025.منة شلبي عُرض لها مؤخراً فيلم "" الذي حقق نجاحاً كبيراً بوصول إيراداته إلى 82 مليون جنيه منذ طرحه في نوفمبر الماضي، الفيلم بجمع منة شلبي وأحمد داود، ويشارك في البطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة،

