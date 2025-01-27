منة شلبي بطلة seven dogs أمام كريم عبد العزيز وأحمد عز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 08:59 مساءً - يواصل الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد عز تصوير فيلم The Seven Dogs داخل استديوهات الحصن Big Time بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد هذا الفيلم، العمل الأول الذي يتم تصويره في هذه الاستديوهات التي تم تدشينها العام الماضي بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير العرب.
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وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد كشف عن تفاصيل الفيلم وكذلك الصور الأولى من الكواليس خلال منشور على صفحته بموقع الـ"فيسبوك"، أكد فيه أن فيلم The Seven Dogs سيكون أكبر إنتاح عربي حيث تتخطى ميزانيته 40 مليون دولار، لافتاً أن الفيلم من قصته وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما bad boys 3.
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منة شلبي قاربت على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" الذي يأتي بعد 9 سنوات من عرض الجزء الأول، ويشارك في بطولة الجزء الثاني: كريم فهمي، أسماء جلال، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، كما تنتظر عرض فيلم "فرقة الموت" الذي يجمعها بالفنانين أحمد عز وآسر ياسين ومحمود حميدة، وعصام عمر وبيومي فؤاد وسماح أنور وعدد كبير من الفنانين ومقرر طرحه في موسم صيف 2025.
منة شلبي عُرض لها مؤخراً فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق نجاحاً كبيراً بوصول إيراداته إلى 82 مليون جنيه منذ طرحه في نوفمبر الماضي، الفيلم بجمع منة شلبي وأحمد داود، ويشارك في البطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة،
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منة شلبي أولى البطولات النسائية بالفيلموعلمت "الخليج 365" أن صناع فيلم The Seven Dogs استقروا على أن تكون الفنانة منة شلبي أولى البطولات النسائية بالعمل أمام كريم عبد العزيز وأحمد عز، على أن يتم الإعلان عن أسماء باقي الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة، حيث يضم الفيلم عدداً كبيراً من الفنانين سواء المصريين أو العرب وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف.
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وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد كشف عن تفاصيل الفيلم وكذلك الصور الأولى من الكواليس خلال منشور على صفحته بموقع الـ"فيسبوك"، أكد فيه أن فيلم The Seven Dogs سيكون أكبر إنتاح عربي حيث تتخطى ميزانيته 40 مليون دولار، لافتاً أن الفيلم من قصته وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما bad boys 3.
منة شلبي في حالة نشاط سينمائي كبيريذكر أن منة شلبي تعيش حالة كبيرة من النشاط الفني وتحديداً على المستوى السينمائي، حيث تستعد لبدء تصوير فيلم "السلم والثعبان – أحمد وملك" بمشاركة عمرو يوسف، ويكتبه أحمد حسني ويخرجه طارق العريان، ويعد الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" الذي قام ببطولته الفنانون هاني سلامة وحلا شيحة وأحمد حلمي عام 2001 من أبرز الأفلام الرومانسية التي تم تقديمها في السينما.
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https://www.instagram.com/p/DFI6MEUtosZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اقرئي أيضاً.. أبرز أفلام رومانسية قدمتها منة شلبي قبل الهوى سلطان
منة شلبي قاربت على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" الذي يأتي بعد 9 سنوات من عرض الجزء الأول، ويشارك في بطولة الجزء الثاني: كريم فهمي، أسماء جلال، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، كما تنتظر عرض فيلم "فرقة الموت" الذي يجمعها بالفنانين أحمد عز وآسر ياسين ومحمود حميدة، وعصام عمر وبيومي فؤاد وسماح أنور وعدد كبير من الفنانين ومقرر طرحه في موسم صيف 2025.
منة شلبي عُرض لها مؤخراً فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق نجاحاً كبيراً بوصول إيراداته إلى 82 مليون جنيه منذ طرحه في نوفمبر الماضي، الفيلم بجمع منة شلبي وأحمد داود، ويشارك في البطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة،
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