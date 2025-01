شكرا لقرائتكم خبر عن أنتوني ماكي: كريس إيفانز كشف لى أننى سأكون خليفته في أفلام مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى أنتوني ماكي عن أن صديقه كريس إيفانز هو من أخبره أنه سيشارك في فيلم Captain America: Brave New World، المهمة، حيث عرض عليه نسخة مبكرة من سيناريو Avengers: Endgame.

في فيلم مارفل الذى طرح عام 2019، يصل ستيف روجرز، المعروف باسم كابتن أمريكا، بعد أن تقدم في السن بعد العودة بالزمن للعيش مع بيجي كارتر (هايلي أتويل)، حيث يتم تسليم شخصية ماكي، سام ويلسون، الذي قاتل بجانبه كبطل فالكون، درع روجرز الشهير.

شهد التبادل تحول ويلسون إلى كابتن أمريكا الجديد، وتولت الشخصية هذا الدور في المسلسل The Falcon and the Winter Soldier، على ان يكون فيلم Captain America: Brave New World الجديد أول ظهور للشخصية في السينما.

وكشف ماكي إلى موقع Fandango قبل طرح فيلم Captain America: Brave New World يوم 14 فبراير المقبل في دور العرض قائلا:" لقد كان هناك مجموعة منا في منزل كريس إيفانز، حيث كنا نجلس نشاهد مباراة ونتبادل أطراف الحديث، ثم قال لى "هل قرأت السيناريو الجديد؟" قلت، "لا"".

واعترف ماكي بأنه كان يخشى الأسوأ، حيث أوضح: "كوني أسودًا، كنت أشعر أن شخصيتى ستنتهى"، وومع ذلك، كانت الحقيقة بعيدة كل البعد عما كان يشتبه فيه.

وتابع ماكى: "ومع سير أحداث السيناريو الجديد في حينها، فكرت أن شخصيى ستنتهى في أحى المشاهد، ألا أن إيفانز كشف لى أنه يسلمنى درعه في أحدى المشاهد، وبأننى سأكون كابتن أمريكا الجديد".