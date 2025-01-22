القائمة الكاملة لأفلام المسابقات الرسمية لـ مهرجان برلين السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 01:25 صباحاً - كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي Berlin International Film Festival في دورته الخامسة والسبعين، عن القائمة الكاملة لأفلام المسابقة الرسمية، وتنطلق فعاليات الدورة القادمة خلال الفترة من 13 إلى 23 فبراير، وتضم إنتاجات من 26 دولة، كما سيتم عرض 17 فيلماً لأول مرة في العالم، وثمانية أفلام أخرجتها أو شاركت في إخراجها نساء.

فيلم عربي وحيد بالقائمة الرسمية

وجاء فيلم عربي وحيد، ضمن قائمة الأفلام المميزة المرشحة للمسابقة الرئيسية، وهو فيلم "يونان-Yunan"، الذي ينافس على جائزة "الدب الذهبي".

الفيلم إنتاج مشترك بين ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وفلسطين، ويضم فريق عمل ضخماً من مختلف الجنسيات والثقافات.

وتدور أحداثه حول رجل بائس، رحل وحيداً إلى قرية نائية لا يعرف بها أحد، وكان يخطط لإنهاء حياته، حتى قابل امرأة عجوزاً، جعلته يعدل عن الفكرة، وينظر للحياة بمنظور آخر أكثر تفاؤلاً.

فيلم "يونان" يأتي من بطولة جورج خباز، وسيبيل كيكيلي، وعلي سليمان، ونضال الأشقر، ومن تأليف وإخراج أمير فخر الدين.

"المستعمرة" فيلم مصري في قائمة الأفلام الروائية الطويلة

وقع الاختيار على الفيلم الروائي المصري "المستعمرة"، ومن المقرر أن يشارك في مسابقة "العمل الروائي الأول"، والفيلم إخراج محمد رشاد، وأبطاله وجوه جديدة.

وكان قد حصل الفيلم من قبل على دعم من معمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية، وعلى دعم آخر من قبل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابقة.

القائمة الكاملة للأفلام المرشحة

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المسابقة الرسمية

Ari - فرنسا/بلجيكا

Blue Moon – الولايات المتحدة الأمريكية

La cache – سويسرا

Dreams – المكسيك

Drømmer - النرويج

Geu jayeoni nege mworago han – كوريا الجنوبية

Hot Milk – المملكة المتحدة

If I Had Legs I’d Kick You- الولايات المتحدة الأمريكية

Kontinental ’25- رومانيا

El mensaje- الأرجنتين

Mother’s Baby – النمسا

Reflet dans un diamant mort- بلجيكا

Sheng xi zhi di- الصين

Strichka chasu- أوكرانيا

La Tour de Glace – فرنسا

O último azul- البرازيل

Was Marielle weiß- ألمانيا

Xiang fei de nv hai- الصين

Yunan "يونان- ألمانيا وكندا وإيطاليا وفلسطين وقطر والسعودية والأردن

للمزيد: حفل توزيع جوائز غولدن غلوب: The Brutalist أفضل فيلم درامي وEmilia Pérez أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

أفلام العروض الخاصة

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After This Death – الولايات المتحدة الأمريكية

A Complete Unknown- الولايات المتحدة الأمريكية

Heldin – ألمانيا

Lurker- الولايات المتحدة الأمريكية

Das Deutsche Volk- ألمانيا

Kein Tier. So Wild- ألمانيا

Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes- ألمانيا

My Undesirable Friends- الولايات المتحدة الأمريكية

يمكنكِ الاطلاع على: فيلم Emilia Pérez يفوز بأربع جوائز في حفل غولدن غلوب 2025

قسم "اتجاهات"

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"المستعمرة" – مصر

Baksho Bondi – الهند

BLKNWS: Terms & Conditions – الولايات المتحدة الأمريكية

Come la note- إيطاليا

El Diablo Fuma – المكسيك

Duas Vezes João Liberada- البرتغال

Hé mán- تايوان

How to Be Normal and the Oddness of the Other World – النمسا

Kaj ti je deklica- سلوفينيا

Mad Bills to Pay- الولايات المتحدة الأمريكية

Minden Rendben- المجر

Mit der Faust in die Welt schlagen- ألمانيا

On vous croit – بلجيكا

Le rendez-vous de l’été- فرنسا

للاطلاع على: القائمة الكاملة للفائزين بجوائز غولدن غلوب 2025



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