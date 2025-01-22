أصالة تعبر عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل فنانة بـ Joy Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 01:25 صباحاً - عبرت الفنانة أصالة نصري عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة أفضل فنانة بحفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025 والذي أقيم ليلة السبت الماضي، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الخاص على منصة (إكس).

أصالة: رحت لجوي وأنا حاسّه



قامت الفنانة أصالة من خلال رسالة عبر منصة (إكس- تويتر سابقًا) بوصف شعورها بعد حصولها على الجائزة قائلة: "هيك كانت بداية الإحتفال ببيتنا وبكلّ طفوله حطّيت الجائزه جنب أخواتها وكمًلت من الفرح للصبح طايره وعم غنّي وأكترّ بكتير من فرحتي بجوائز من قبل أنا أخدتها يمكن لأنّي جايه ومكرّمه منّ تحرير وطني سوريا ومازلت لليوم تحت تأثير الإنتصار".

ثم تابعت رسالتها قائلة بإنها كانت تشعر بكونها قد تفوز بالجائزة وذلك قبل الذهاب لحفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025 قائلة: "ورحت لجوي وأنا حاسّه وكنت قبلها بكمّ يوم حضّرت الكلمه اللي كلّ مرّه بحضّرها ويحفظها وينساها وبقول غير كل شي كان بدي قوله".

أصالة تشكر Joy Awards

وأضافت من خلال رسالتها كلمات شكر لكل محبيها ومعجبيها قائلة: "واللي ماقلته ولازم قوله هوّه إنّي أشكركم على ثقتكم ومحبتكم ودعمكم اللي أنا دائماً بحاجته وبسعى له .. لكلّ اللي صوّتوا لي محبّتي وكلّ امتناني".

وتابعت رسالتها بوعدها لهم بكونها ستظل عند حسن ظنهم قائلة: "وبوعدكم ضلّ عند حسن ظنكم وطوًر من فنّي وحافظ على شغفي وقدّ مابقدر رح صون شكلي.. أسعدتني جدّاً هالجائزه اللي بستنّاها كلً سنه وبكلّ سنه عندي منها من حسن حظّي واحترامي لموهبتي وتقديركم ومحبتكم عندي جائزه".

واختتمت رسالتها: "وبالختام شكراً لجوي أوورد على تكريمي وشكراً لأحبتي الغالين على تفضيلي وشكراً للحياة اللي دائماً بالمحبّه بتشفيني وبتنصفني وبتحييني".



يمكنك قراءة.. القائمة الكاملة لجوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025

آخر حفلات أصالة

قاما النجمة أصالة بإحياء حفلة استثنائية يوم 10 يناير بدبي وكانت من تنظيم وإشراف شركة مومنتس إيفنتس في "دبي أوبرا" ، في "كوكا كولا أرينا دبي "،وشهدت الحفلة حضور حشد كبير أمضى أمسية رائعة سادتها أجواء حماس وتفاعل مميز بينها والجمهور.

وقدمت أصالة بالحفل باقة من أشهر أغانيها، من بينها “فقدت نفسي”، “الصورة”، و”فوق” وظهر عليها التأثر في أكثر من محطة خاصة أثناء تفاعلها مع العازف محمود سرور، وكما العادة شهد الحفل تواصلاً بين أصالة وجمهورها، حيث توجهت لهم أكثر من مرة بأسلوبها المحبب الذي يظهر عمق علاقتها ومحبتها لجمهورها.



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