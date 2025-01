إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بتوقيع الموسيقار العالمي هانز زيمر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 07:24 مساءً - التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالموسيقار العالمي هانز زيمر Hans Zimmer، على هامش حضوره حفل توزيع جوائز صُنّاع الترفيه Joy Awards 2025، الذي أقيم يوم السبت الماضي وتم من خلال هذا اللقاء مناقشة عددًا من المشاريع الموسيقية لتنفيذها.

تعاون مرتقب مع الموسيقار العالمي هانز زيمر

وكشفت المستشار تركي آل الشيخ، عن النتائج التي أسفر عنها هذا اللقاء، معلنًا عن تعاون مرتقب مع الموسيقار هانز زيمر Hans Zimmer، لعل أبرزها إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بآلات مختلفة، قائلًا عبر صفحته الرسمية على الـ"فيسبوك": "التقيت اليوم بشخص يعتبر من أعظم الموسيقيين في عصرنا الحاضر.. الأسطورة Hans Zimmer.. تناقشنا كثيرًا في العديد من المشاريع المستقبلية التي أتمنى أن ترى النور قريبًا".

حفل موسيقي بموسم الرياض

واستعرض المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مجموعة من أبرز المشاريع المرتقبة، بقوله: "إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بآلات مختلفة، وأيضًا عمل مقطوعة موسيقية بمسمى Arabia مستوحاة من بلدي الغالي، وأيضًا عمل حفلة موسيقية كبيرة جدًا بفكرة جديدة من موسم الرياض في السنوات القادمة.. أيضًا عرضت عليه المرحلة التي وصلنا لها في فيلم معركة اليرموك (خالد بن الوليد) وعن إمكانية مشاركته بوضع الموسيقى التصويرية له".



إعجاب شديد بالسعودية

وتابع: "كل هذه المشاريع اتفقنا على الخطوط العريضة لها وأتمنى أن نصل لاتفاق نهائي فيها"، متابعًا "لمست منه إعجابه الشديد بوطني الغالي وبطيبة وكرم الشعب السعودي الأصيل، ووعدني بزيارة قريبة له ولأسرته وأصحابه للمملكة مرة أخرى".



الحصول على جائزة الإنجاز مدى الحياة

وكان الموسيقار هانز زيمر، قد حصل عى جائزة الإنجاز مدى الحياة، في النسخة الماضية من حفل توزيع جوائز joy awards 2025، وسلمها له الموسيقار عمر خيرت، وسط حفاوة كبيرة من قبل الحضور.

يعد الموسيقار هانز زيمر Hans Zimmer واحدًا من أبرز الفنانين الذين وضعوا موسيقى تصويرية لأبرز الأفلام السينمائية والتي حققت نجاحًا حول العالم، ومن أبرز الأفلام السينمائية التي وضع الموسيقى التصويرية لها هي: " The Lion King، Gladiator، Shark Tale، Batman Begins، The Dark Knight Rises، Kung Fu Panda 3، The Survivor".



