شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي ومحمود فارس وأحمد جوهر يقدمون التعازي لوائل عبد العزيز في رحيل والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تقديم واجب العزاء للفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدهما المقام بمسجد الشرطة بصلاح سالم، كما قدم التعازي كل من المطرب أحمد جوهر والمطرب حسام حسني والفنان محمود فارس.

وحرص الفنان محمد لطفي على الحضور منذ الدقائق الأولى وقدم العزاء للفنان وائل عبد العزيز، كما قدم التعازي للفنان محمد فؤاد في رحيل والد زوجته، حيث أقيم عزاؤه بنفس المسجد.

وشيعت جنازة والد النجمة ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوى، بعد صلاة الظهر اليوم الأحد، وحضر كل من النجم أحمد العوضي، والنجم مصطفى قمر، والمنتج تامر مرسى، والمطربة بوسي، وغيرهم.

وودعت النجمة ياسمين عبد العزيز، والدها إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر، وظهرت ياسمين متماسكة فى المقابر وقت الدفن، وساندها عند المقابر كل من المنتج تامر مرسى والنجم أحمد العوضى والسيناريست عمرو محمود ياسين، والنجم مصطفى قمر.

أحمد جوهر



عزاء والد وائل عبد العزيز



أشرف زكي