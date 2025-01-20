إلهام علي محاطة بالجماهير.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 07:23 مساءً - تفاجأت الفنانة إلهام علي بتجمهر عددٍ كبير من محبيها وجمهورها حول سيارتها لحظة وصولها إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور فعاليات النسخة الخامسة من حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025، الأمر الذي جعلها تدخل في حالة من البهجة والسعادة بسبب المشاعر الطيبة والنبيلة التي لمستها منهم.

إلهام علي: شكراً لمشاعركم

ووثّقت الفنانة إلهام علي هذه اللحظة بمقطع فيديو عبْر صفحتها على منصة "إكس"، ظهرت من خلالها وهي تتبادل التحية مع جمهورها وسط أجواء رائعة، وعلّقت بالقول: "ودي أقول لكلّ فرد ينتمي إلى عائلة، شكراً لمشاعركم وإلى حبكم، شكراً لجهدكم ودعمكم اللي شفته بكل مكان، ما أجملكم وما أجمل مشاعري وأنا معكم".

وكانت الفنانة إلهام علي قد نافست في جائزة أفضل ممثلة عن دَورها في الموسم الثاني بمسلسل "سندس"، برفقة عددٍ من النجوم، مثل: سلافة معمار عن دَورها في مسلسل "ولاد بديعة"، ونو علي عن دَورها في مسلسل "لعبة حب"، والنجمة هدى حسين التي تُوّجت بهذه الجائزة عن دَورها في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".

أحدث الأعمال الدرامية لـ إلهام علي

ويُعرض حاليًا للفنانة إلهام علي مسلسل "خريف القلب"، وهو أول مسلسل سعودي درامي رومانسي من إنتاج سعودي تركي، مقتبس من قصة تركية، تقع أحداثه في 90 حلقة. ويبدأ عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما؛ فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها.

والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم، منهم: الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبدالعزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين.

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إلهام علي حاضرة في دراما رمضان 2025

وخلال الأيام الماضية، زفّت الفنانة إلهام علي خبراً ساراً لكلّ محبيها وجمهورها في الوطن العربي؛ إذ كشفت خلال لقائها مع "et بالعربي"، عن تواجدها في الموسم الدرامي الرمضاني 2025. من دون الكشف عن أيّة تفاصيل تتعلق بهذا العمل؛ قائلة إن السبب وراء اختفائها خلال الفترة الماضية، هو انشغالها بالتحضير للشخصية التي سوف تقدّمها في مسلسلها الجديد الذي تعاقدت عليه منذ فترة، وسيُعرض في رمضان المقبل. مكملة: "سبب اختفائي وعزلتي هو مسلسلي اللي هيتعرض في رمضان 2025".

ورفضت "إلهام" الكشف عن أيّة تفاصيل تتعلق بهذا المسلسل، سواء عنوانه أو حتى ملامح من قصته، رغم إلحاح وطلب زوجها الفنان خالد صقر، الذي كان حاضراً معها في اللقاء.

واستطردت قائلة: "لن أكشف عن اسمه أو تفاصيله الخاصة، قبل إعلان الشركة المنتجة عنه".



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