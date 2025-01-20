ماذا قالت فاطمة البنوي عن تواجُد اسمها بين كبار المخرجين في حفل Joy Awards 2025؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 07:23 مساءً - يبدو أن حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025 قد ترك أثراً طيباً لدى النجمة السعودية فاطمة البنوي؛ لكون فيلمها "بسمة"، والذي نافست به ضمن فئة "أفضل مخرجة"، جعل اسمها يتواجد بين الكبار في عالم الإخراج، إلى جانب منافسته لأفلام ضخمة مثل: فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، والحائز على جائزة الفيلم الأفضل.

فاطمة البنوي: فيلم "بسمة" أرسل لي مفاجآت لطيفة

وقد عبّرت النجمة فاطمة البنوي عن سعادتها بحضور فعاليات النسخة الخامسة من هذا الحفل؛ إذ شاركت متابعيها عبْر صفحتها على "إنستغرام" صورة لها من هذا الحفل؛ معلقةً: "تشرفت بحضور حفل جوي أووردز للاحتفال بصناع الفن والإبداع والترفيه، وبالأخص للاحتفال بمناسبة وصولي إلى قائمة التصفيات لأفضل مخرج فيلم مع الزملاء والأساتذة والمبدعين: علي الكلثمي، وطارق العريان، ومعتز التوني".

وتابعت: "مع أن فيلم بسمة فيلم حميمي عائلي اجتماعي، إلا أنه يظل يرسل لي مفاجآت لطيفة بين الحين والآخر، مثل منافسته لأفلام ضخمة مثل: الفيلم الفائز على جائزة أفضل فيلم (أولاد رزق). ولكن أجمل ما في الموضوع، هو جمهور الفيلم الذي غمرني بالحب والرسائل والتصويت، وزاد من إيماني في هذه التجربة الأكثر من رائعة".

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فاطمة البنوي تغرّد خارج السرب بفيلم "بسمة"

في عام 2024 قررت الفنانة فاطمة البنوي أن تغرّد خارج السرب، وأن تخوض تجرِبة جديدة عليها، وهي الدخول في عالم الإخراج، التي ترجمتها في فيلمها "بسمة"، ولم تكتفِ "البنوي" عند حد الإخراج؛ بل قامت بتأليف قصته والمشاركة في إنتاجه؛ ليعكس رغبتها الحقيقية في التغيير وخوض تجارِب جديدة عليها.

وخلال أحداث فيلم "بسمة" أخذت فاطمة البنوي الجمهور إلى عالم مليء بالمشاعر الإنسانية المؤثرة من خلال علاقتها المميزة بوالدها؛ حيث تجد نفسها في مواجهة مع مرضه بعد التغيّرات التي طرأت على شخصيته، وما خلّفه هذا المرض من تأثيرات سلبية في اتزانه النفسي والعقلي.



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