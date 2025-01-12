أحمد سعد يروي قصة نجاحه.. ما علاقة ألبومه الجديد حبينا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 07:20 مساءً - شوّق الفنان أحمد سعد كلَّ جمهوره ومحبيه لألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه عبْر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الغنائية يوم 15 يناير الجاري، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو عبْر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وأكمل سعد: "كان إخواتي بيستغربو وأنا صغير إزاي طفل يحفظ الحاجات التقيلة دي، كنت بسمع مشايخ وأم كلثوم وعبدالوهاب وكنت بسأل نفسي هتغني إيه فيهم، كنت بسمع كل أنواع الموسيقى، كنت بدوّر على شكل الناس تشوفني فيه. واتصدمت أول صدمة عندما علمت أن الطريق ليس سهل".
وتابع: "محتاج الناس تحبني، وفضلت أسعى وأسعى وأعمل أشكال جديدة في المزيكا بحبها، ولكن لم تكن كل الناس تحبها، قعدت 15 سنة أجرّب بعمل اللي بحبه واللي الناس بتحبه، وأشوف زمايلي بتعمل إيه علشان أشوف اللي الناس بتحبه وأعمله".
واستطرد أحمد سعد: "احترت ولم أكن أعرف ماذا أفعل، لحد ما وصلت إن أعمل اللي الناس بتحبه بالطريقة اللي بحبها، وحصل النجاح اللي مجاش بين يوم وليلة. الناس بقت تحبني وتحب أغانيّ، وبقيت ببقى طاير في السما وأنا واقف على المسرح".
واختتم حديثه: "الناس بتغني ورايا وبتقول إيه اليوم الحلو ده، ووسع وسع، وعرفت إن المسؤولية ابتدت وأني محتاج أعمل اللي ناس بتحبه واللي أنا بحبه، وأنا مصدق إن اللي بتحبه من قلبك الناس هتحبه معاك، وهي دي تجربتي. المرة دي هعمل اللي بحبه وهاخد الناس وهطير في السما، الأيام الجاية هتعرفو إيه هي التجربة".
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وقد لاقت أغنية "سبب فرحتي" إعجاب الكثير من الجمهور بعد سماعها وقت طرحها، وهي من كلمات الشاعر محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وألحان أحمد سعد، التي طُرحت بالتزامن مع احتفالات يوم الحب 2024.
وخلال الصيف الماضي، طرح أغنية بعنوان: "سعودي وأسمر" عبْر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع منصات استماع الموسيقى. وقد حقق الكليب أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحه بأيام. وهو من ألحان أحمد سعد، وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع كلوبيكس ميكس، وماستر أمير محروس.
الأغنية التي يتغزل فيها الفنان أحمد سعد بالشعب السعودي، لاقت تفاعلاً كبيراً عبْر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أُعجب بها الكثير من الجمهور السعودي، وعبّروا عن سعادتهم بها.
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أحمد سعد يروي قصة نجاحه في حبيناشارك الفنان أحمد سعد من خلال حسابه على "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهر خلاله في إحدى المناطق الشعبية والتراثية في القاهرة، وتحدث خلاله عن رحلته في تحقيق حُلمه إلى الشهرة والنجومية. وذلك كنوع من التشويق لألبومه الجديد، والذي يحمل اسم "حبينا"؛ حيث قال: " حاجة جميلة أوي يكون عندك حلم، والأجمل من كده أنك تحققه، طول عمري أحلامي ملهاش سقف بطول السما، وأنا صغير كنت بحب المزيكا أوي، كنت بشوف كل حاجة ألحان حتى الكلام كنت بشوفه لحن".
وأكمل سعد: "كان إخواتي بيستغربو وأنا صغير إزاي طفل يحفظ الحاجات التقيلة دي، كنت بسمع مشايخ وأم كلثوم وعبدالوهاب وكنت بسأل نفسي هتغني إيه فيهم، كنت بسمع كل أنواع الموسيقى، كنت بدوّر على شكل الناس تشوفني فيه. واتصدمت أول صدمة عندما علمت أن الطريق ليس سهل".
وتابع: "محتاج الناس تحبني، وفضلت أسعى وأسعى وأعمل أشكال جديدة في المزيكا بحبها، ولكن لم تكن كل الناس تحبها، قعدت 15 سنة أجرّب بعمل اللي بحبه واللي الناس بتحبه، وأشوف زمايلي بتعمل إيه علشان أشوف اللي الناس بتحبه وأعمله".
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A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
واستطرد أحمد سعد: "احترت ولم أكن أعرف ماذا أفعل، لحد ما وصلت إن أعمل اللي الناس بتحبه بالطريقة اللي بحبها، وحصل النجاح اللي مجاش بين يوم وليلة. الناس بقت تحبني وتحب أغانيّ، وبقيت ببقى طاير في السما وأنا واقف على المسرح".
واختتم حديثه: "الناس بتغني ورايا وبتقول إيه اليوم الحلو ده، ووسع وسع، وعرفت إن المسؤولية ابتدت وأني محتاج أعمل اللي ناس بتحبه واللي أنا بحبه، وأنا مصدق إن اللي بتحبه من قلبك الناس هتحبه معاك، وهي دي تجربتي. المرة دي هعمل اللي بحبه وهاخد الناس وهطير في السما، الأيام الجاية هتعرفو إيه هي التجربة".
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أحمد سعد وأصالة يحصدان جائزة أفضل ديو ضمن جوائز بيلبورد عربيةيُذكر أن الثنائي أحمد سعد وأصالة فازا بجائزة أفضل ديو بأغنيتهما "سبب فرحتي" ضمن فئة أفضل ديو، في حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام الماضية.
وقد لاقت أغنية "سبب فرحتي" إعجاب الكثير من الجمهور بعد سماعها وقت طرحها، وهي من كلمات الشاعر محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وألحان أحمد سعد، التي طُرحت بالتزامن مع احتفالات يوم الحب 2024.
أحدث أغاني أحمد سعدوعن أحدث أغانيه، قدّم أحمد سعد خلال الفترة الماضية تتر مسلسل "ديبو" بطولة الفنان محمد أنور، وجاء بعنوان: كبرتوا الموضوع. الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي. ألحان أحمد، وتوزيع أحمد طارق يحيى. ميكس وماستر هاني محروس.
وخلال الصيف الماضي، طرح أغنية بعنوان: "سعودي وأسمر" عبْر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع منصات استماع الموسيقى. وقد حقق الكليب أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحه بأيام. وهو من ألحان أحمد سعد، وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع كلوبيكس ميكس، وماستر أمير محروس.
الأغنية التي يتغزل فيها الفنان أحمد سعد بالشعب السعودي، لاقت تفاعلاً كبيراً عبْر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أُعجب بها الكثير من الجمهور السعودي، وعبّروا عن سعادتهم بها.
اعرفي أيضاً: قصة تقديم أحمد سعد أغاني أعمال شقيقه عمرو قبل سيد الناس
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