أصالة وماجد المهندس يقدمان أمسية استثنائية في دبي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 10:23 مساءً - " حفلة استثنائية " عبارة تصف أجواء حفل النجمين أصالة وماجد المهندس التي أقيمت ليلة أمس 10 يناير بدبي وكانت من تنظيم وإشراف شركة مومنتس إيفنتس في "دبي أوبرا" ، في "كوكا كولا أرينا دبي "،وشهدت الحفلة حضور حشد كبير أمضى أمسية رائعة سادتها أجواء حماس وتفاعل مميز بين الفنانين والجمهور.

أصالة تعتذر من جمهورها



الحفل انطلق مع الفنانة أصالة التي وبعد صعودها على المسرح قامت بإيقاف الموسيقى وقامت بتحية جمهورها، ووجهت للحضور اعتذاراً، وذلك بسبب تأخيرها عن موعد الحفل الأساسي لأسباب وصفتها بالخارجة عن إرادتها. كما لفتت خلال مخاطبتها لجمهورها أنها تميز وجوه البعض منهم بين الحضور.

وافتتحت أصالة الحفل بتقديم باقة من أشهر أغانيها، من بينها “فقدت نفسي”، “الصورة”، و”فوق” وظهر عليها التأثر في أكثر من محطة خاصة أثناء تفاعلها مع العازف محمود سرور، وكما العادة شهد الحفل تواصلاً بين أصالة وجمهورها، حيث توجهت لهم أكثر من مرة بأسلوبها المحبب الذي يظهر عمق علاقتها ومحبتها لجمهورها.

ماجد المهندس يطرب جمهوره

أما الفنان ماجد المهندس فقدم واحدة من أجمل ليالي الطرب، حيث أبدع كالعادة في أغانيه التي اختارها للحفل وكان منها “أنا بلياك”، “عطشان”، و”فهموه”،كما قدم "على مودك انت وبس" حيث أطرب جمهورها بصوته العذب وتفاعله المحبب مع جمهوره ومنها لحظة أشار للجمهور أن يشعلوا إضاءة الهاتف المحمول ويغني لهم "بين إيديا" وسط أجواء فاضت بالرومانسية الراقية عاشها الجمهور لتطبع في الذاكرة لحظات لا تنسى .