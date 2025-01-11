بعد عرضه في مهرجان البحر الأحمر.. موعد طرح فيلم سنو وايت في دور السينما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 10:23 مساءً - تستقبل السينما المصرية، فيلم "سنو وايت" للمخرجة تغريد أبوالحسن، اعتباراً من يوم 15 يناير الجاري، وذلك بعد أسابيع من عرضه في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وفازت بطلة العمل مريم شريف، بجائزة أحسن ممثلة.

أبطال وصُنّاع الفيلم

الفيلم تأليف وإخراج تغريد أبوالحسن، ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقع، وهو من إنتاج محمد عجمي، وتجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، الفنان محمد جمعة، خالد سرحان، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي، وحصل على تصنيف "جمهور عام".

قصة "سنو وايت"

تدور أحداث الفيلم، حول "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تماماً كما تفعل أي فتاة أخرى لكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة في سعيها لهذا الحلم، ولذلك تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيداً عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تُصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

جوائز وتكريمات حظي بها فيلم سنو وايت

ولاقى الفيلم تقديراً دولياً واسعاً، حيث فاز في عام 2020 بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وجائزة الجمعية الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة (IEFTA) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما تم اختياره للمشاركة في برنامج "American Film Showcase" ضمن مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019.

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أفلام جديدة في يناير 2025

ويأتي ذلك، بخلاف 3 أفلام جديدة، ستُطرح خلال شهر يناير الجاري، الأول هو فيلم "6 أيام" بطولة أحمد مالك وآية سماحة، وتأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، حيث سيُعرض اعتباراً من يوم 15 من يناير الجاري، ويوم 16 من يناير في جميع الدول العربية.

وتدور الأحداث حول "يوسف" و"عالية" بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجدداً وقد اتخذ كل منهما مساراً مختلفاً في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا معاً أو لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.

كما سيطرح الجزء الثاني من الفيلم الاستعراضي "سكر"؛ في دور العرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتباراً من يوم 23 من يناير، بعدما سبق أن شارك في الدورة الماضية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث يُعد أول فيلم سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة موجه للعائلة، وسبق أن عُرض الجزء الأول منه العام الماضي. ويُشارك في بطولته كل من: حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، وذلك بجانب الفنانة ماجدة زكي، محمد ثروت، والعمل رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد طارق يحيى.

وتُنافس الفنانة تارا عماد، بفيلم يحمل اسم "لأول مرة" بمشاركة الفنان عمرالشناوي، والمرتقب طرحه في دور السينما للجمهور اعتباراً من يوم 29 من يناير الجاري، ويشارك في بطولة الفيلم الذي تدور قصته في إطار رومانسي اجتماعي عدد آخر من النجوم وهم نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا ومن إنتاج رأفت توماس "شركة هوليوود فيلم" ومن تأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام في ثاني تعاون لهما بعد فيلم كاملة "2022".

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