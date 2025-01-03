شكرا لقرائتكم خبر عن مأزق كبير.. عادل الأعصر يكشف كواليس اعتزال مديحة كامل فى منتصف فيلم بوابة إبليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج الكبير عادل الأعصر أن الفنانة مديحة كامل ليست مجرد ممثلة، بل كانت صاحبة كاريزما ومثقفة. وقال الأعصر، خلال لقائه الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة تليفزيون الحياة، أن الفنانة مديحة كامل اعتزلت التمثيل أثناء عملها فى منتصف فيلم "بوابة إبليس"، مشيرا إلى أنه استعان بدوبلير لها لتكملة الفيلم، واستعان بحيل تقنية للخروج من هذا المأزق، مؤكدا أن قرارها بالاعتزال كان حاسما، واعتذرت له كثيرا، وقالت: "أنا عارفة إنك هتعرف تتصرف".

وقال الأعصر خلال اللقاء إن الفنانة مديحة كامل ارتدت الحجاب بعد الاعتزال وكان لها طلة وحضور مختلف، مشيرا إلى أن فيلم الحلم القاتل من تأليفه، مؤكدا أن إلهام شاهين فنانة متزنة للغاية.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة، في الثامنة مساء يوم الجمعة، على شاشة تليفزيون الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.