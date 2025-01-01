شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان SITFY-Poland يطلق استمارة المشاركة في دورته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق مهرجان SITFY-Poland استمارة المشاركة في دورته الثانية بثلاث مسابقات- مسابقة العروض الكبرى، مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية ومسابقة عروض المونودراما، والتي تنطلق خلال الفترة من 15: 18مايو وقد وضعت إدارة المهرجان برئاسة المخرج مازن الغرباوي شروط المشاركة من خلال هذا اللينك:

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ومن شروط المشاركة علي سبيل المثال : تستقبل إدارة المهرجان الفرق المشاركة بعدد (06) أفراد للمشاركين في مسابقتي العروض الكبرى و مسرح الشارع و الفضاءات غير التقليدية وعدد (04) أفراد بمسابقة المونودراما مع تحمل إدارة المهرجان تكاليف النقل الداخلي في مدينة كراكوف وكذلك توفير الفضاء المسرحي للعروض المشاركة، ويجب أن تقدم الفرقة ملفا يضم السيرة الذاتية للعرض مدعوما بملف إعلامى كامل والنص المسرحى أيضا .

ومن الشروط أيضا ألا تزيد مدة العرض عن ساعة كحد أقصى لزمن العرض، ويجب أن يتم العرض بناءا على الفضاء المسرحى الذى تحدده إدارة المهرجان ويعرض العرض مرة واحدة فقط صباحا أو مساءا حسب تنسيق وتنظيم إدارة المهرجان، ويجب أيضا أن يكون العرض مناسبا لطبيعة الفكر والثقافة الانسانية فى جميع أنحاء العالم ، وآخر موعد لتلقي طلبات المشاركة هو 31 يناير 2025، أما بقية الشروط فمعلنة عبر الموقع الرسمي للمهرجان من خلال اللينك الموضوع أعلاه بالبيان الصحفي .

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي أقيم في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي والتي كانت دورته تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .