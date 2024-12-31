شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات وصورة نادرة عن الراحلة فايزة كمال فى ذكرى ميلادها الـ64 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم ولدت النجمة القديرة الراحلة فايزة كمال، حيث إنها من مواليد 31 ديسمبر 1960، ولها الكثير من الأعمال التي خلدت في سماء السينما والدراما ويعد أبرزها كان دورها في مسلسل "المال والبنون" بشخصية محبوبة أحمد عبد العزيز.

وتستعرض الخليج 365 10 معلومات عن النجمة الكبيرة في ذكري ميلادها الـ 64:

1- ولدت الفنانة الراحلة فايزة كمال في 31 ديسمبر من عام 1960 وليس كما يشاع أنها مولودة فى شهر سبتمبر.

2- عملت فى أكثر من دور صغير فى بدايتها قبل أن يتم ترشيحها من قبل الفنان الكبير سعد أردش للمشاركة في مسلسل بعنوان "العدل والتفاح" أمام الفنانة مديحة كامل.

3- قدمت عبر شاشة السينما 20 فيلما، منها "الطائرة المفقودة"، "الحب في غرفة الإنعاش"، "بنت حارتنا".

4- تألقت فى الدراما وشاركت في مسلسلات كبيرة مثل "الطاحونة"، "المال والبنون"، "لا إله إلا الله" و"رأفت الهجان".

5- كما تألقت على خشبة المسرح، وأبرز اعمالها كان مع الثنائى صلاح السعدني والمطرب محمد منير ، من خلال العرض المسرحى "الملك هو الملك".

6- زوجها هو المخرج المسرحي الشهير مراد منير.

7- رحلت فى هدوء بعدما علمت باصابتها بمرض السرطان فى المراحل الأخيرة، وانزوت عن الجميع إلا عائلتها في مايو 2014.

وبمناسبة ذكري ميلادها تنشر الخليج 365 صورة نادرة لها مع والدها ووالدتها واشقائها في مرحلة طفولتها، والتي سبق ونشرها زوجها المخرج المسرحي مراد منير.