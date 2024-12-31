شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز محطات الفنان صلاح رشوان فى ذكرى ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنان صلاح رشوان الذى قدم عددًا من الأعمال الفنية التي تركت بصمة كبيرة في مشواره، واشتهر بتجسيده للأدوار بحرفية شديدة.

واشتهر الراحل صلاح رشوان بأداء الأدوار المثالية والشخصيات المستقيمة والمتدينة، انعكاسًا على فنه من شخصيته في الواقع، حيث يعد من أبرز الفنانين الذين أتقنوا تقديم الدور الثاني في كثير من الأعمال الفنية خاصة الدرامية.

من أبرز الأعمال الدرامية الذى قدمها الراحل صلاح رشوان وشارك بها، مسلسلات مثل كيكا على العالي، ميراث الريح، ربيع الغضب، البحر والعطشانة، طيري يا طيارة، الخواجة عبد القادر، لحظة ميلاد، الهاربة، الجماعه، أنا قلبي دليلي، دموع في نهر الحب، مشاعر في البورصة، ابن الأرندلي، أغلى الناس، الدالى"، وغيرها من الأعمال المهمة.

في حين شارك بالسينما في أفلام لا تعد بنفس كم مشاركته في الدراما، ولكن يبقى أبرزها : قلب الليل، الرجل الصعيدي، عندما يبكى الرجال، الطاووس، أهل القمة، وتمضي الأحزان، وثالثهم الشيطان، الصعود إلى الهاوية.

يذكر أن آخر أعمال صلاح رشوان، مسلسل "شطرنج" من بطولة نضال الشافعى، فاء عامر، وريم البارودى، وميس حمدان، حازم سمير، وأيمن عزب، وهادى الجيار، وجهاد سعد، ودنيا عبد العزيز، وهبة السيسى، وأشرف زكى، وماهر ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدى.

وكان الفنان صلاح رشوان قد رحل عن عالمنا عام 2017، عن عمر يناهز الـ67 عاما بعد صراع مع المرض، ورحلة فنية طويلة قدم خلالها 141 عملا فنيا متنوعًا منها فى مسلسلات "المال والبنون" و"الدالى" و"الخواجة عبد القادر".