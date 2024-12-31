شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة إحسان القلعاوي.. رحلة من ميكروفون الإذاعة إلى السينما والان مع تفاصيل الخبر

ابن الوز عوام، هو المثل الذي ينطبق على العديد من أبناء الفنانين، وبشكل خاص على الفنانة إحسان القلعاوي فهي ابنة عبد الحليم القلعاوي وعاشت حياتها في أسرة فنية خالصة شكلت وجدانها وأهلتها لتكون واحدة من أبرز النجوم، فهي أيضا شقيقة الفنان محمود القلعاوي وتنزوجت من السيناريست محمد أبو يوسف وأنجبت منه 3 بنات هن مايسة وإيناس ومنال.

حصلت الفنانة الراحلة إحسان القلعاوى على ليسانس آداب لغة فرنسية ثم تخرجت فى معهد الفنون المسرحية ثم بدأت مشوارها الإذاعى فى الخمسينيات من القرن الماضى، عملت فى الإذاعة والسينما، وفى السنوات الأخيرة تفرغت لعملها فى التليفزيون، وقد ساعدتها ملامحها وبدانتها على تجسيد أدوار الزوجة غير المرغوب فيها، مثل دورها فى "السمان والخريف"، ومع تقدم العمر عملت فى دور الأم الصلبة، أو الحماة القاسية، وقد تم تكريمها من التلفزيون المصرى عن دورها فى مسلسل "هارب من الأيام.

بداية إحسان القلعاوى كانت من خلال ميكروفون الإذاعة، حيث عرفت بشخصية "خالتى بمبة" من خلال برنامج "ربات البيوت"، كما قدمت العديد من الأعمال الدرامية الإذاعية نذكر منها دور زنوبة فى مسلسل "عودة الروح" من إخراج حسين كمال و"شخصية عزيزة" فى المسلسل الإذاعى الشهير "عائلة مرزوق أفندى" ومسلسل "ترويض الشرسة".

كما كان لإحسان القلعاوى بصمة فى الدراما التليفزيونية من بينها مسلسل "قضية نسب" مع الفنانة عبلة كامل وإخراج مدحت السباعى، و كان آخر أعمالها مسلسل "هيما أيام الضحك والدموع"، أما عن أفلامها السينمائية فلقد قدمت العديد من الأدوار منها "على سبايسى" ، "ليلة سقوط بغداد"، "رحلة مشبوهة" ، "شوادر" ، "انتحار مدرس ثانوى"، "الوحوش الصغيرة"، "لست قاتلا".

وقد رحلت عن عالمنا فى عام 2018 فى أمريكا ودفنت بمقابر المسلمين هناك، تاركة العديد من الأعمال المميزة التى شاركت فيها سواء على مستوى المسرح أو الإذاعة أو الدراما التليفزيونية والسينما.