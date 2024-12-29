وفاة المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 11:49 مساءً - أعلن الفنان ياسر عدوية نجل شقيق المطرب أحمد عدوية عن وفاة عمه، نجم الأغنية الشعبية “أحمد عدوية”، عن عمر يناهز 79 عاما ً.

ونعى محمد عدوية والده بكلمات مؤثرة حيث كتب "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب...حنون القلب،جابر الخواطر ".

وكانت آخر أغاني نجم الأغنية الشعبية احمد عدوية أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان.

ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

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