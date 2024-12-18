حذاء مايا دياب يلفت الأنظار.. هذا تصميمه الخارج عن المألوف

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية مايا دياب على الجمهور بإطلالة ملفتة للأنظار وغريبة.



وقد ظهرت مايا منتعلة حذاءً خارجاً عن المألوف، من ماركة Schiaparelli، وكأنها تظهر أصابعها، إلا أن الأصابع مرسومة على الحذاء من الخارج.

وكانت نشرت مايا دياب، صورة تجمعها بالملحن المصري الراحل محمد رحيم، ووجهت له رسالة مؤثرة جداً، جاء فيها: "مشاعر تشاور تودّع مسافر، مشاعر تموّت وتحييني المشاعر.. مش قادرة اكتب عن صدمتي، عن حبّي ليك، عن حبّك لشُغْلَك، عن اخلاقك، عن معاملتك، عن فنك، عن تفانيك، عن علاقتنا الحلوة اللي كلّها ضحك وهزار يا بو قلب طيب وجدع وحلو، عن مِعادنا اللي كان النهاردة بالليل، ماحنا يا رحيم شغالين على الاغاني الجديدة. رُحت بدري قوي وقطّعت قلوبنا كلنا.. عيلتك، فنانين وملحنين وكتاب ومصريين.. يا دودو زي ما بتندهلي اروح فين ولّا اعمل ايه انا مش مصدّقة ودموعي مش بتوقف من لما عرفت يا طيّب يا رحيم.. انّا لله وانّا اليه راجعون.. في الجنة يا رب".