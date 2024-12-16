رفا الخطيب: شعب مصر ولاد أصول وجدعان ورجالة وقفوا مع السوريين وقت الشدة

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أعربت الفنانة السورية رفا الخطيب، التي قدمت شخصية "جلنار" زوجة "نظام الملك" ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي، عن حبها وتقديرها للشعب المصري، مؤكدة "أثبتوا إنهم ولاد أصول وجدعان ورجالة وقفوا مع السوريين وقت الشدة".

وقالت رفا، عبر حسابها على إنستجرام: "كل الحب والتقدير للشعب المصري العظيم ولمصر الحبيبة، وعاوزه أقول إن فيه البعض.. وبركز على البعض، اللي بيحاولوا يعملوا ويقولوا حاجات ملهاش أي علاقة بالسوريين، ويطلع بالمقابل البعض التاني، وبركز على البعض، عشان يردوا على الأولانيين.. إن الوقت جه إن السوريين يمشوا ومن الكلام ده اللي مالوش أي لازمة".



رفا الخطيب

وأضافت رفا: "السوريين والمصريين أثبتوا في الـ12 سنة اللي فاتوا إنهم أكتر من أهل وأكتر من شعب واحد بيحبوا بعض وبيساعدوا بعض، اتجوزوا من بعض وشاركوا بعض، عيب إن الشرذمات دي والناس المشوهة عقلياً وفكرياً تجر الناس وراها".



وتابعت رفا: "مصر وسوريا شعب واحد وربنا يديم المحبة والمعروف بينا دايماً يا رب، والسوريين شايلين المصريين على راسهم لآخر الزمن، عشان أثبتوا إنهم ولاد أصول وجدعان ورجالة وقفوا مع السوريين وقت الشدة، شكر عميق من السوريين للمصريين على كل حاجة، واللي عملتوه منشال فوق الراس وعلى العين، محبة كبيرة لمصر وقلب كبير يساع كل المصريين".



رفا الخطيب ضمن أحداث مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.





الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.