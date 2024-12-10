ياسمين رئيس تكشف عن إصابتها بارتجاج في المخ أثناء تصوير الفستان الأبيض.. ما علاقة أسماء جلال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن تعرضها لشبه ارتجاج في المخ أثناء تصوير فيلم "الفستان الأبيض" مع النجمة أسماء جلال، وذلك خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية والنجمة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر شاشة "DMC".

ياسمين رئيس: جالي شبه ارتجاج بالمخ

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عرض "الفستان الأبيض" بمهرجان الجونة السينمائي

تحدثت الفنانة ياسمين رئيس مع النجمة إسعاد يونس عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير، وكشفت عن تعرضها لشبه ارتجاج بالمخ أثناء التصوير، بالإضافة إلى إصابة الفنانةفي ركبتها، حيث قالت: "في وسط البلد جالي شبه ارتجاج في المخ في أحد المشاهد"، وأكملت رئيس: "المفروض أن المشهد عبارة عن خناقة كبيرة ومحاطين بناس، وأنا بقرر أني المفروض أرمي الفستان وادخل أنقذ، ولكن اللي حصل العكسهي التي حاولت إنقاذي،بقيت تشدني من أجل حمايتي واتزحلقنا احنا الاتنين وطرنا، ووقعت أنا و، أنا وقعت على عربيةاتخبطت في ركبتها، وجابولي دكتور الساعة 4 الفجر بوسط البلد كشف عليا وكان لازم نكمل تصوير".يُذكر أنه تم عرضفي الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، ومن بطولة، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، لبنى ونس، أروى جودة، إنجي أبو السعود، وميمي جمال.

وتدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

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"رقم سري" أحدث مسلسلات ياسمين رئيس

وفي سياقٍ آخر، يُعرض للفنانةمسلسل "رقم سري"، ويشارك في بطولته: صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، رانيا منصور، نادين، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين. والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب "توبة". ويعَد العمل امتداداً لمسلسل صوت وصورة، الذي تم عرضه العام الماضي.

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينيات، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها، وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل. ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق، وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أموال أحد المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبْر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

كما تشارك ياسمين رئيس في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، حاتم صلاح، مريم الجندي، والطفلة دالا حربي. وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول فكرة: ماذا لو عرضت الزوجة على صديقتها الزواج من زوجها؟ ويظهر كريم محمود عبدالعزيز، دكتور متزوج من ياسمين رئيس، وصديقتها تجسّد دَورها دينا الشربيني.

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