بالفيديو خاص لـ الخليج 365: نبيل شعيل في حفل إطلاق ألبومه يا طيبي.. ماذا قال عن ألبومه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - كشف الفنان نبيل شعيل أثناء تواجده بالرياض وذلك في حفل إطلاق ألبومه الجديد "يا طيبي" بحضور سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا القابضة عن عدد الأغاني التي لاقت انتشاراً أكثر منذ طرح الألبوم، وقال لـ الخليج 365: "لله الحمد منذ طرح البوم تصدرت 5 أغانٍ ووجدت تفاعلاً كبيراً من قِبل الجمهور كبداية وحققت انتشاراً مرضياً، وهذا شيء جميل".

وتوقع شعيل أن الخمس أغاني الأخرى بطريقها للانتشار وقال: "لا أستطيع أن أحدد أغنية معينة من ألبومي إلا بعد فترة من طرحه، وكفنان ومن خلال خبرتي هنالك أغانٍ تتصدر وتنتشر بعد وقت من طرح أي ألبوم وهي بمثابة السباق بين الأغاني العشر المطروحه في "يا طيبي".

يا طيبي يحتوي على عدد من الأغاني واللحان السعودية

وأجاب أيضاً الفنان نبيل شعيل عن سؤال الخليج 365 أنه لوحظ أن الكلمة واللحن السعودي أخذت نصيب الأسد في ألبومه الذي طُرح منذ أيام وهل تعمد ذلك أم لا، أجاب شعيل عن ذلك قائلاً: "لا لم أتعمد ذلك بل جاءت بالصدفة أن ألبوم احتوى على عدد من الأغاني والألحان السعودية، لأن الملحن ياسر بوعلي هو مَن أشرف على العمل، ولكن هو كفنان يؤمن بأن الخليج مصير واحد وقلب واحد، لذلك في كل البوم يحرص أن يكون خليجياً منوعاً بالكلمات والألحان".

ألبوم نبيل شعيل "يا طيبي"

وتضمن ألبوم نبيل شعيل الجديد 10 أغنيات من إنتاج شركة روتانا وهي:

"لا يضيع" و"يا طيبي" و" في يوم" من كلمات شموخ العقلا "العالية" وألحان ياسر بوعلي.

"وشلون ابنساك" كلمات الأمير سعود بن عبدالله وألحان رابح صقر.

"عالنار" كلمات قوس وألحان سهم.

"ما يشبهبك" كلمات الأول وألحان ياسر بوعلي.

"قالوا ارجع" كلمات سعودالبابطين وألحان ياسر بوعلي.

"أدري" كلمات خالد عبدالرحمن وألحان ياسر بوعلي.

"هذا طبعك" كلمات محمدالغرير وألحان سهم.

"وط صوت البعد" كلمات خالد الغامدي وألحان فايز السعيد.

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