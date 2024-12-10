تعرفوا إلى تفاصيل جلسة نوال بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - تستعد الفنانة نوال لإحياء حفل بعنوان "جلسة قيثارة العرب نوال" ضمن حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة وذلك بتاريخ 26 ديسمبر 2024 وبقيادة المايسترو هاني فرحات على مسرح محمد عبده أرينا.

نوال تنضم لحفلات موسم الرياض

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وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه قد أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة إكس الحفلات التي ستنظمها شركة روتانا وسيحييها عدد من الفنانين على مسرح محمد عبده أرينا بموسم الرياض بنسخته الخامسة والتي بلغ عددها 9 حفلات، ولم تكن حفلة الفنان نوال ضمن الجدول الذي أعلن عنه ولكن أعلن عنه اليوم.

وأعلن حساب روتانا لايف عن الحفل نشر بوستر للفنانة نوال وكتب: "قيثارة العرب الفنانة نوال، بجمال فنها الراسخ من المحيط إلى الخليج، تُطل عليكم ضمن جلسات موسم الرياض، وتعيشنا أحلى الفن خلوكم قريب، محمد عبده أرينا".

كما نشر موقع موسم الرياض على الإنستغرام وهو الحساب الرسمي لفعاليات الموسم بوستر الحفل وكتب "استعدوا لجلسة قيتارة العرب مع الفنانة “نوال” ضمن جلسات موسم الرياض،26 ديسمبر مسرح محمد عبده".

حذف نوال لـ لقب الكويتية من حساباتها

هذا وقد قامت الفنانة نوال بحذف لقب كويتية من اسمها بجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها واكتفت باسم نوال، وجاء ذلك فترة زمنية من قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت من سحب الجنسية الكويتية من 1758 حالة، من بينها الفنانه نوال الكويتية والفنان داود حسين.

وعلق وقتها الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم على قرار سحب الجنسية من الفنانة نوال وكتب: "نؤمن بأن لكل بلد دستوراً وقوانين وقراراً نحترمه ونقدِّره، ولكن يصعب علينا تصديق خبر كهذا لنجمين عزيزين من نجوم الفن الخليجي ممن خدموا الفن الكويتي وحافظوا على ثقافة بلد كبير في الفن والمعرفة. نتمنى على القيادة الحكيمة في بلد الإنسانية تقييم هاتين التجربتين الإبداعيتين؛ لما لهما من عطاء كبير في ثقافتنا الخليجية وقلوبنا المحبة للكويت وفنونها ومبدعيها".

كما علق الفنان الكويتي حسن البلام وقتها أيضاً ونشر صورة للفنانة نوال والفنان داود، وكتب: "إلى الفنانين الغاليين على قلوبنا داود حسين ونوال الكويتية، قدمتما للبلد الكثير في المحافل المحلية والعربية والعالمية باسم هذا البلد، وسوف تبقيان في نظرنا علمين من أعلام الوطن الذي خدمتماه، كلٌّ بمجاله، لكما مكانة في قلوبنا بوصفكما فنانين وإخواناً لنا مدى الحياة. هذا الخبر كسر قلوبنا. نحن فخورون بكما. أخوكما الصغير حسن البلام".

آخر نشاطات نوال إطلاق ألبوم "أنا وعزوف"

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وكانت الفنانة نوال قد أطلقت ب ـ18 نوفمبر 2024 ألبومها "أنا وعزوف"، والذي تعاونت فيه مع الملحن عزوف، وتضمن الألبوم 7 أغانٍ

آخر نشاطات الفنانة نوال

وكان آخر حفل للفنانة نوال أقامته في دولة قطر بتنظيم شركة ترتيب، ورزنامة قطر.

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