سيلينا غوميز تردّ على ممثّل سخر منها في أحدث أعمالها

ردّت سيلينا غوميز باحترام بعد أن انتقد أوجينيو ديربيز لغتها الإسبانيّة في فيلمها الأخير، “إميليا بيريز”.

ونشأ الجدل بعد أن وصف الممثّل المكسيكيّ، في حلقة محذوفة الآن من برنامج Hablando de Cine، لغة غوميز الإسبانيّة بأنّها “لا يمكن الدّفاع عنها”.

وشارك “ديربيز”، المعروف بأدواره في أفلام مثل How to Be a Latin Lover، آراءه حول أداء غوميز في البودكاست، إذ أوضح أنّه أثناء مشاهدة الفيلم مع الآخرين، فوجئوا جميعًا عندما سمعوها تتحدث الإسبانيّة.

قال ديربيز: “لقد شاهدت إميليا بيريز مع النّاس، وفي كلّ مرّة كان لديها مشهد، نظر بعضنا إلى بعض وقلنا: واو، ما هذا؟”.

وعلى الرّغم من انتقاداته، أعرب أيضًا عن أنّ الفيلم يحتوي على “أشياء يمكن إنقاذها”، لكن في رأيه، كانت اللحظات مع سيلينا واضحة جدًّا.

وردًّا على الانتقادات، ردّت سيلينا غوميز بشكل أنيق في التّعليقات على مقطع بودكاست تمّت مشاركته على “تيك توك”.

وكتبت الممثّلة “أفهم من أين أتيت… أنا آسفة، لقد بذلت قصارى جهدي في الوقت الذي أتيحت لي فيه الفرصة. هذا لا ينتقص من العمل والقلب الذي أضعه في هذا الفيلم.”

الممثّلة، تتحدّث اللغتَين الإسبانيّة والإنجليزيّة في “إميليا بيريز”، وهو فيلم من بطولة زوي سالدانا أيضًا.

وقد لاقى الفيلم استحسانًا كبيرًا، حتى أنّ غوميز وزملاءها من المشاهير حظوا بحفاوة بالغة في مهرجان كان السّينمائيّ هذا العام، ممّا يعزّز التزامها بالمشروع.

بالإضافة إلى ذلك، في نفس البودكاست، شاركت المضيفة غابي ميزا أيضًا رأيها في أداء غوميز، مشيرة إلى أنّه على الرّغم من أنّ “الإسبانيّة ليست لغتها الرّئيسيّة ولا الثّانويّة ولا الخامسة”، فقد برزت “موهبتها.

ومع ذلك، أضافت ميزا أنّها شعرت أن غوميز “لا تعرف ما تقوله”، وبالتالي، “لا يمكنها أن تمنحها أي فارق بسيط في تمثيلها”.

وفي أعقاب الجدل، أصدر “ديربيز” اعتذارًا علنيًّا لـ “غوميز” عبر تطبيق تيك توك، معترفًا بأنّ تعليقاته كانت غير مبالية.

وكتب الممثّل البالغ من العمر ثلاثة وستّين عامًا: “أعتذر حقًّا عن تعليقاتي المتهوّرة، فهي لا يمكن الدّفاع عنها وتتعارض مع كلّ ما أمثّله”.

وشدّد أيضًا على أنّهم، لكونهم لاتينيّين، عليهم دائمًا أن يدعم بعضهم بعضًا، وأعرب عن إعجابه بمسيرة غوميز المهنيّة وقلبها الطيّب.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

واختتم ديربيز حديثه قائلًا: “إميليا بيريز تستحقّ الاحتفاء بها، وليس التّقليل من شأنها بسبب تصريحاتي الطّائشة. سأخرج من هذا بدرس مهمّ تعلّمته”.