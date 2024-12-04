إحتفال هادئ للذكرى الفضية لزواج ملك وملكة بلجيكا

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل ملك بلجيكا فيليب و الملكة ماتيلد بالذكرى الـ 25 لزواجهما بنشر صور جديدة من قلعة لاكن في العاصمة بروكسل ، تُظهرهما بإبتسامة متبادلة وسط الحدائق، عقد الزوجان قرانهما في 4 كانون الأول 1999 في إحتفالات شملت مراسم مدنية و دينية، وأصبحا ملكين في عام 2013، و لديهما أربعة أبناء: إيزابيل، غابرييل، إيمانويل، و ليونور.
إختارا الإحتفال بالمناسبة بشكل خاص بعيدًا عن الفعاليات العامة، مع جدول عمل مزدحم يشمل إستقبال سلطان عمان و مشاركة الملكة في مؤتمر صحفي أوروبي بصفة أممية.
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