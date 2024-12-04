ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري طارق لطفي صورة جديدة عبر حساباته تجمعه مع زميلاه الممثل باسم سمرة وأحمد السقا من كواليس تصوير مسلسل "العتاولة 2"، وعلق لطفي كاتباً : " بسم الله ما شاء الله الله اكبر خمسة وخميس عليك وانتظر لين الأحد او لا".
الصورة حظيت بتفاعل واسع من الجمهور، حيث عبّر المتابعون عن حماسهم للموسم الجديد من العمل، الذي يُتوقع أن يقدم تطورات مثيرة وشخصيات مؤثرة، ويعد المسلسل من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الدرامي القادم، خاصة بعد النجاح في الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظات سعيدة تجمع طارق لطفي وباسم سمرة وأحمد السقا من كواليس "العتاولة 2" - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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