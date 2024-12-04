بعد عرضهم على مسرح برنامج Arabs Got Talent.. ناصر القصبي يفاجئ هؤلاء المشتركين بهذا الفعل

ميرنا وليد - بيروت - بعد أدائهم عرض راقص خيالي يعبر عن حضارتهم و تقاليدهم في بلدهم جزر القمر على مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، لفتت فرقة copagnie tcheza أنظار لجنة التحكيم بما قدموه من فن رائع و بطريقة مميزة.



و فور بدئ لجنة التحكيم بإعطاء رايها بالعرض، قام الممثل ناصر القصبي و بخطوة مفاجأة بضغط الـ BUZZ الذهب، ليأهل فرقة copagnie tcheza إلى المرحلة القادمة من دون تصويت، ما ترك أعضاءها بحالة من الفرح و دموع البهجة.

ومع بداية الحلقة الجديدة من برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، قام الجمهور بالترحيب باعضاء لجنة التحكيم فور خروجهم من الكواليس، إلا أن الإعلامي المصري باسم يوسف فاجأ تاجميع بمظهره، فقد إرتدى الجلابية المصرية مع عصاً بيده، كتعبير عن حضارة بلده العريقة.

​​​​​​​