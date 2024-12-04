باسم يوسف يفاجئ الجميع بهذه الخطوة فور خروجه إلى مسرح برنامج Arabs Got Talent

ميرنا وليد - بيروت - مع بداية الحلقة الجديدة من برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، قام الجمهور بالترحيب باعضاء لجنة التحكيم فور خروجهم من الكواليس، إلا أن الإعلامي المصري باسم يوسف فاجأ تاجميع بمظهره، فقد إرتدى الجلابية المصرية مع عصاً بيده، كتعبير عن حضارة بلده العريقة.



و في وقت سابق، مع بدء تصفيات نصف النهائي من برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، وجهت عضو لجنة التحكيم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، رسالة حب وتقدير لبلدها لبنان، وقالت:" دقوا جراس الكنايس وعلوا صوت الأذان، وما نحكي إلا بإسم واحد، إسم لبنان، نشيدنا مش نصنا للوطن، كلنا للوطن، هيدا نشيد لبنان".

وتابعت نجوى:" أكثر كلمة متداولة اليوم و أنا حبيتا كتير "حجزت على لبنان"".

