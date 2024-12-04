ميرنا وليد - بيروت - مع بداية الحلقة الجديدة من برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، قام الجمهور بالترحيب باعضاء لجنة التحكيم فور خروجهم من الكواليس، إلا أن الإعلامي المصري باسم يوسف فاجأ تاجميع بمظهره، فقد إرتدى الجلابية المصرية مع عصاً بيده، كتعبير عن حضارة بلده العريقة.
و في وقت سابق، مع بدء تصفيات نصف النهائي من برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، وجهت عضو لجنة التحكيم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، رسالة حب وتقدير لبلدها لبنان، وقالت:" دقوا جراس الكنايس وعلوا صوت الأذان، وما نحكي إلا بإسم واحد، إسم لبنان، نشيدنا مش نصنا للوطن، كلنا للوطن، هيدا نشيد لبنان".
وتابعت نجوى:" أكثر كلمة متداولة اليوم و أنا حبيتا كتير "حجزت على لبنان"".
كانت هذه تفاصيل خبر باسم يوسف يفاجئ الجميع بهذه الخطوة فور خروجه إلى مسرح برنامج Arabs Got Talent لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.