فن ومشاهير

إليسا وغادة عبد الرازق ورانيا يوسف وأنغام وغيرهن بين أسوأ إطلالات عام 2024 بحسب إستفتاءات الجمهور

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ميرنا وليد - بيروت - شهد عام 2024 العديد من المناسبات بين أهمها مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الجونة السينمائي بالإضافة إلى الحفلات وغيرها، وبالطبع تكون إطلالات النجمات في هذه المناسبات محط للفت الأنظار.
ومن بين أسوأ إطلالات عام 2024 بحسب إستفتاءات الجمهور :

إطلالة الفنانة اللبنانية إليسا في حفلها في مصر، وكان الفستان بتوقيع ألكسندر ماكوين ولاقى الكثير من الإنتقادات على وسائل التواصل الإجتماعي.

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صانعة المحتوى والممثلة اللبنانية يارا بو منصف حضرت إلى مهرجان BIAF في بيروت بتصميم غريب يحمل توقيع المصممة سارة مراد.

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إطلالة الممثلة المصرية غادة عبد الرازق كانت غريبة في أسبوع الموضة في باريس.

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وكان لغادة عبد الرازق هذا العام الكثير من الإطلالات السيئة سواء في منتدى الإعلام العربي.

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وأيضاً في حفل الدورة الـ15 من مهرجان الفضائيات العربية.

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في مهرجان القاهرة السينمائي أسوأ الإطلالات كانت إطلالات المشاهير حسناء سيف الدين ولقاء الخميسي ونورهان منصور وداليا البحيري وهنا شيحا ورانيا يوسف.

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الممثلة المصرية ريهام حجاج في ظهور لها مع زوجها عضو مجلس الشيوخ رجل الأعمال محمد حلاوة حصدت إطلالتها الكثير من الإنتقادات.

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وأيضاً إطلالة الفنانة المصرية أنغام خلال لقائها بوزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو.

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في مهرجان الجونة لعام 2024 كانت أسوأ الإطلالات للمشاهير رانيا محمود ياسين وإنجي علي وأمينة خليل وداليا شوقي ورانيا يوسف ونجلاء بدر.

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الممثلة المصرية هنا شيحة لم تلق إطلالاتها الإستحسان في حفل زفاف الممثلة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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