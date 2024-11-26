شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد شهيرة من فيلمى Fight Club وJoker تم تجديدها على PS1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد فنان إنشاء عدد من مشاهد الأفلام الأسطورية بأسلوب لعبة من عصر PS1، تم إصدار PlayStation الأصلي في عام 1994 وكان أول جهاز تحكم يتم شحنه بأكثر من 100 مليون وحدة.

وبالتالي تم طرح عدد من الألعاب الكلاسيكية الآن على PS1، باستخدام رسوماته ثلاثية الأبعاد منخفضة الدقة، ولكن أمضى الفنان FersetiD الأشهر القليلة الماضية في إعادة إنشاء مشاهد من أفلام هوليوود الشهيرة بأسلوب لعبة من عصر PS1. وتشمل هذه المشاهد جاك نيكلسون وهو يحطم الباب بفأس في The Shining، والنجم سيلفستر ستالون وهو يركض على الدرج من Rocky لعام 1976 وكريستيان بيل يرقص على أنغام الموسيقى في American Psycho.

كما تم منح أفلام مثل Taxi Driver وDonnie Darko وJoker وThe Matrix وFight Club معاملة PS1.

وتشارك Ferseti إبداعاتها على YouTube وTikTok، وإنستجرام حيث حصدت أكثر من 500000 إعجاب.

تأتي عمليات إعادة الإنتاج في الوقت الذي تستعد فيه Sony للاحتفال بالذكرى الثلاثين لـ PlayStation، وأصدر الاستوديو بالفعل نسخة محدودة الإصدار من وحدة التحكم الجديدة اللامعة PlayStation 5 Pro.

