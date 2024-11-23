عيضة المنهالي يدخل القفص الذهبي وفيديو من المناسبة السعيدة

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان الإماراتي عيضة المنهالي بزفافه ضمن العادات والتقاليد الإماراتية وقد شارك فيديو على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل الذي كان بعيدا عن الاعلام وحضضره عدد من افراد العائلة والاصدقاء المقربين منه.



وشكر الفنان كل من بارك له على هذه الخطوة وكتب: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات " وتابع قائلاً : " شكراً لكل من شاركني الفرحه في هذا اليوم المميز"

وقد بارك له عدد كبير من زملائه الفنانين من بينهم فايز السعيد، بلقيس، حبيب غلوم، نيفين ماضي وغيرهم ..