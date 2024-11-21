تامر حسني يحقق حلم الطفل العبقري: لقاء ودعم لاختراعه المميز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصل النجم المصري تامر حسني دعمه للطفل العبقري المخترع الذي ابتكر نظارة للمكفوفين حيث حرص على تلبية طلبه بلقاءٍ معه، بعد أن نشر الطفل مقطع فيديو عبر منصة “تيك توك” يعبر فيه عن شكره وتقديره لتامر على دعمه؛ وفي الفيديو، طلب الطفل من تامر حسني لقاءه، وأخذ صورة معه بجانب اختراعه المميز.

لم يتردد تامر حسني في الرد على طلب الطفل، حيث أعاد نشر مقطع الفيديو، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه بـ”إنستغرام” وعلق عليه قائلاً: “أنت تؤمر يا عبقري يا صغير يا عسل، فريقي هيتواصل معاك حالًا، وإن شاء الله نرتب كل حاجة”.

وأبدى تامر إعجابه بالاختراع، مؤكداً أنه سيتواصل مع الطفل لمساعدته على تحقيق المزيد من النجاح.

كان تامر قد نشر مقطع فيديو يظهر فيه الطفل وهو يشرح اختراعه لنظارة المكفوفين التي تساعدهم على تجنب الاصطدام بالعوائق، وهو ما نال إعجاب الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي. وحصد الفيديو أكثر من 15 مليون مشاهدة، ما يعكس تفاعل الجمهور الواسع مع الابتكار، وهو ما دعا تامر لوصف الطفل المخترع بـ”الثروة القومية”، مشيراً إلى أهمية توفير الإمكانيات اللازمة لهذا العبقري، لتطوير اختراعاته المستقبلية.