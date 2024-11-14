تكريم منى زكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تكريم النجمة المصرية منى زكي خلال فعاليات الدورة الرابعة، وذلك من خلال منشور عبر صفحة المهرجان الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

نشر الحساب الرسمي لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة، منشوراً عبر "إنستغرام"، ليعلن من خلاله عن تكريم الفنانة منى زكي في هذه الدورة للمهرجان تكريماً لمسيرتها ودورها في صناعة السينما، وجاء في المنشور: "يسعدنا تكريم منى زكي هذا العام، التي تعتبر رمزًا للسينما المصرية". وأضاف: "منذ البداية، تميزت منى بموهبتها المتنوعة في التمثيل والغناء والرقص والأداء الصوتي، مما سمح لها بالتألق في مجموعة واسعة من الأدوار. طوال مسيرتها المهنية المتميزة، عملت منى مع كبار الممثلين والمخرجين في مصر. ونحن نفخر بالاعتراف بالدور الكبير الذي لعبته في صناعة السينما في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي".

منى زكي تطلق مبادرة لتمكين صانعات الأفلام في البحرين

وكانت النجمة منى زكي قد أطلقت مبادرة حاضنة للأفلام في مملكة البحرين بالتعاون مع وزارة الإعلام في مملكة البحرين ومهرجان البحرين السينمائي؛ ما يفتح الأبواب أمام المخرجات البحرينيات لتطوير مواهبهن الفنية وإنتاج أفلام قصيرة استثنائية.

وأعلن وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، ومؤسستا الشركة النجمة منى زكي ورائدة الأعمال مي عبد العظيم، ورئيسة نادي السينما البحريني، سارة البدري، عن الشراكة في مؤتمر صحفي عقد خلال الدورة الرابعة لـ مهرجان البحرين السينمائي تحت شعار "لها".

تفاصيل ظهور منى زكي في "الست"

من ناحيةٍ أخرى، تُجسد الفنانة منى زكي في فيلم "الست" شخصية أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ومن إنتاج الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وصندوق بج تايم وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير، وقد استعانوا بفريق عالمي لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.

ومن ناحيةٍ أخرى، اختارت نقابة السينمائيين المصرية فيلم "رحلة 404" لـ منى زكي، ليمثل مصر في المشاركة في الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، سما إبراهيم، نورا شعيشع، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

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