ميرنا جميل بطلة الحب كله أمام آسر ياسين في رمضان 2025

تفاصيل مسلسل "الحب كله"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - يواصل المخرج تامر محسن التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد الذي يحمل اسماً مؤقتاً "" من بطولة آسر ياسين ودياب، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وعلمت "الخليج 365" أن الفنانةتعاقدت على تقديم دور البطولة النسائية في العمل، حيث تمت الاستعانة بها بعد اعتذار الفنانة إيمان العاصي عن الدور.مسلسل "" تأليف تامر محسن، ويشارك في كتابته مها الوزير، وينتمي إلى نوعية أعمال الـ15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي لا يخلو من التشويق، وتأتي مشاركة ميرنا جميل في العمل لتسجل تواجدها في موسم دراما رمضان للعام التالي على التوالي بدور بعيدٍ عن الكوميديا التي اعتادت على تقديمها منذ بداية عملها بالتمثيل.

وقدمت ميرنا جميل في رمضان الماضي، مسلسل "بيت الرفاعي" من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

يمكنكِ قراءة.. إيمان العاصي تغيب للعام الثاني عن موسم دراما رمضان وترفض مسلسلين



أما بالنسبة للفنان آسر ياسين فيتواجد في منافسات موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي بمسلسل من نوعية الـ15 حلقة، وذلك بعدما قدم في رمضان الماضي "بدون سابق إنذار"، والذي شارك في بطولته عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، وسيناريو وحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هاني خليفة.

ميرنا جميل تشارك في موسم الرياض بمسرحيتين

https://www.instagram.com/p/DBocFHlNB0o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBocFHlNB0o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBocFHlNB0o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يذكر أنشاركت خلال الأيام الماضية في مسرحية "" بطولةوالتي انطلق عرضها على مسرح محمد العلي بدءاً من يوم الخميس الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بـ، وحققت المسرحية نجاحاً كبيراً، كما تستعد ميرنا للمشاركة في مسرحية جديدة في موسم الرياض أيضاً بعنوان "ألف تيتة وتيتة" مع أكرم حسني، والمقرر عرضها بدءاً من يوم 21 نوفمبر الجاري.اقرئي أيضاً.. مع انطلاق أول العروض بموسم الرياض: أبطال مسرحية "إس إس هانم" يكشفون تفاصيل شخصياتهم بالمسرحية

وتدور أحداث مسرحية "إس إس هانم" حول سيدة أرستقراطية (إسعاد يونس) تعود بعد وفاتها من جديد للحياة؛ لتجد حياتها انقلبت رأساً على عقب، وتُشاهد زواج زوجها بشابة صغيرة، وأيضاً تغيّر سلوكيات أبنائها، وبيع منزلها الذي ورثته؛ حتى تُقرر الانتقام وتأديب الجميع، إلا أن هناك مفاجأة غير متوقّعة تنتظرها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»